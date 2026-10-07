PSD quer proteção dos advogados em gravidez, doença grave e luto. OA pede aprovação da medida

⚡ ECO Fast O PSD propõe uma nova legislação para proteger advogados em situações de vulnerabilidade, permitindo a suspensão de prazos processuais até 60 dias.

Atualmente, a legislação permite apenas o adiamento de atos processuais, mas os prazos continuam a correr, o que gera injustiças para os advogados em situações críticas.

A Ordem dos Advogados apoia a proposta, destacando que a falta de proteção legal afeta não só os advogados, mas também os cidadãos que dependem dos seus serviços.

O PSD quer reforçar a proteção social dos advogados em situações de gravidez, parentalidade, doença grave e perda gestacional, permitindo, em determinadas circunstâncias, a suspensão de prazos processuais e o adiamento de diligências até um máximo de 60 dias consecutivos. A proposta, que será apresentada na Assembleia da República, vai ao encontro de uma reivindicação que a Ordem dos Advogados tem vindo a defender junto dos partidos e do Governo.

O projeto de lei prevê que os advogados possam requerer a suspensão de prazos essenciais ou o adiamento de atos processuais quando estejam perante situações de especial vulnerabilidade, nomeadamente no último mês de gravidez, em casos de gravidez de risco, doença grave associada a cirurgia, tratamento ou internamento hospitalar e no âmbito da adoção.

Atualmente, a legislação permite aos advogados pedir o adiamento de atos processuais em determinadas situações, mas os prazos continuam a correr. A proposta do PSD pretende alterar esse regime, criando uma proteção específica para situações que, segundo os social-democratas, não podem continuar dependentes da disponibilidade ou compreensão do juiz.

“Esta proteção deve permitir adiar diligências e suspender prazos processuais em situações de vulnerabilidade, como o último mês da gravidez, cirurgias ou tratamentos oncológicos. Isso não deve depender da ‘compreensão’ do juiz, mas tornar-se um direito legal”, afirma o deputado Paulo Lopes Marcelo, um dos subscritores do projeto.

O que propõe o projeto?

Em matéria de parentalidade, a proposta alarga a proteção à adoção e ao último mês de gravidez e prevê a suspensão, até 60 dias, de prazos processuais essenciais em processo penal e da instância em processo civil.

O mesmo limite de 60 dias é previsto para situações de doença grave associada a intervenção cirúrgica, tratamento ou internamento hospitalar, bem como para casos de gravidez de risco. Nestas situações, será possível requerer o adiamento de atos processuais e a suspensão de prazos ou da instância.

A perda gestacional passa também a ter um regime próprio, permitindo o adiamento de atos processuais por três dias consecutivos.

O diploma prevê ainda a aplicação expressa destas regras aos tribunais administrativos e fiscais, afastando dúvidas sobre o âmbito da proteção.

A proposta não estabelece, contudo, uma suspensão automática e sem limites. O exercício deste direito fica condicionado à natureza e urgência do processo, de forma a salvaguardar a celeridade da Justiça e os direitos das restantes partes.

Assim, no processo penal, a suspensão não poderá aplicar-se quando existam arguidos sujeitos a prisão preventiva ou obrigação de permanência na habitação, nem quando o adiamento ou a prorrogação possa provocar um prejuízo grave ou irreparável devidamente fundamentado. Nos restantes processos penais urgentes, a suspensão fica limitada a 30 dias. Também os processos civis urgentes ficam excluídos do regime.

Ordem dos Advogados pede apoio de todos os partidos

A Ordem dos Advogados já veio manifestar publicamente o seu apoio à iniciativa e apelar a todos os grupos parlamentares para que aprovem o projeto de lei.

A OA recorda que esta é uma reivindicação que tem vindo a apresentar há vários anos e que, no último ano, manteve reuniões com todos os grupos parlamentares e com o Governo para defender uma alteração ao atual regime.

“Durante anos, pediu-se a uma advogada que acabou de ser mãe, ou a um advogado internado num hospital, que continuasse a cumprir prazos como se nada fosse. Isto não é exigência profissional. É uma injustiça”, afirma o bastonário João Massano.

Para o presidente da Ordem, o problema não afeta apenas os próprios advogados, mas também os cidadãos que estes representam. “E não atinge apenas os advogados. Atinge o cidadão, obrigado a mudar de advogado quando mais precisa dele”, acrescenta.

A Ordem considera, por isso, que a proposta do PSD responde a uma lacuna da legislação atualmente em vigor, que remonta a 2009, ao permitir o adiamento de atos processuais mas não estabelece um regime próprio para a suspensão dos prazos em situações como doença grave, gravidez de risco ou perda gestacional.

“Esta não é a causa de um partido, é uma causa de dignidade e de bom funcionamento da Justiça”, defende João Massano, apelando aos deputados para que aprovem a iniciativa e “corrijam esta injustiça de anos”.

A Ordem dos Advogados pretende agora pedir audiências a todos os partidos com representação parlamentar para defender a aprovação do diploma e manifestou disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República no seu aperfeiçoamento.

PSD diz que medida protege também os cidadãos

Paulo Lopes Marcelo considera que a proposta responde a “reivindicações legítimas da Ordem dos Advogados” e enquadra a proteção dos profissionais num objetivo mais amplo: garantir a defesa dos cidadãos mesmo quando o advogado que os representa atravessa uma situação de especial vulnerabilidade.

“Proteger os advogados é também defender a Justiça, preservando a relação de confiança que cada um de nós tem no seu advogado, mesmo em circunstâncias difíceis”, afirma.

O deputado social-democrata sublinha ainda que a proposta pretende abranger situações como doenças graves, maternidade e paternidade, incluindo a adoção, e que a proteção deve resultar diretamente da lei, deixando de depender de decisões casuísticas.

“Não percebo porque se demorou tantos anos a reconhecer e legislar sobre isto”, afirma Lopes Marcelo, esperando que os restantes partidos representados no Parlamento apoiem as medidas.