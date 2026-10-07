PSD quer proteção dos advogados em gravidez, doença grave e luto. OA pede aprovação da medida
Projeto de lei prevê suspensão de prazos processuais até 60 dias em situações como gravidez de risco, doença grave ou adoção. Ordem considera que proposta corrige “uma injustiça de anos”.
- O PSD propõe uma nova legislação para proteger advogados em situações de vulnerabilidade, permitindo a suspensão de prazos processuais até 60 dias.
- Atualmente, a legislação permite apenas o adiamento de atos processuais, mas os prazos continuam a correr, o que gera injustiças para os advogados em situações críticas.
- A Ordem dos Advogados apoia a proposta, destacando que a falta de proteção legal afeta não só os advogados, mas também os cidadãos que dependem dos seus serviços.
O PSD quer reforçar a proteção social dos advogados em situações de gravidez, parentalidade, doença grave e perda gestacional, permitindo, em determinadas circunstâncias, a suspensão de prazos processuais e o adiamento de diligências até um máximo de 60 dias consecutivos. A proposta, que será apresentada na Assembleia da República, vai ao encontro de uma reivindicação que a Ordem dos Advogados tem vindo a defender junto dos partidos e do Governo.
O projeto de lei prevê que os advogados possam requerer a suspensão de prazos essenciais ou o adiamento de atos processuais quando estejam perante situações de especial vulnerabilidade, nomeadamente no último mês de gravidez, em casos de gravidez de risco, doença grave associada a cirurgia, tratamento ou internamento hospitalar e no âmbito da adoção.
Atualmente, a legislação permite aos advogados pedir o adiamento de atos processuais em determinadas situações, mas os prazos continuam a correr. A proposta do PSD pretende alterar esse regime, criando uma proteção específica para situações que, segundo os social-democratas, não podem continuar dependentes da disponibilidade ou compreensão do juiz.
“Esta proteção deve permitir adiar diligências e suspender prazos processuais em situações de vulnerabilidade, como o último mês da gravidez, cirurgias ou tratamentos oncológicos. Isso não deve depender da ‘compreensão’ do juiz, mas tornar-se um direito legal”, afirma o deputado Paulo Lopes Marcelo, um dos subscritores do projeto.
O que propõe o projeto?
Em matéria de parentalidade, a proposta alarga a proteção à adoção e ao último mês de gravidez e prevê a suspensão, até 60 dias, de prazos processuais essenciais em processo penal e da instância em processo civil.
O mesmo limite de 60 dias é previsto para situações de doença grave associada a intervenção cirúrgica, tratamento ou internamento hospitalar, bem como para casos de gravidez de risco. Nestas situações, será possível requerer o adiamento de atos processuais e a suspensão de prazos ou da instância.
A perda gestacional passa também a ter um regime próprio, permitindo o adiamento de atos processuais por três dias consecutivos.
O diploma prevê ainda a aplicação expressa destas regras aos tribunais administrativos e fiscais, afastando dúvidas sobre o âmbito da proteção.
A proposta não estabelece, contudo, uma suspensão automática e sem limites. O exercício deste direito fica condicionado à natureza e urgência do processo, de forma a salvaguardar a celeridade da Justiça e os direitos das restantes partes.
Assim, no processo penal, a suspensão não poderá aplicar-se quando existam arguidos sujeitos a prisão preventiva ou obrigação de permanência na habitação, nem quando o adiamento ou a prorrogação possa provocar um prejuízo grave ou irreparável devidamente fundamentado. Nos restantes processos penais urgentes, a suspensão fica limitada a 30 dias. Também os processos civis urgentes ficam excluídos do regime.
Ordem dos Advogados pede apoio de todos os partidos
A Ordem dos Advogados já veio manifestar publicamente o seu apoio à iniciativa e apelar a todos os grupos parlamentares para que aprovem o projeto de lei.
A OA recorda que esta é uma reivindicação que tem vindo a apresentar há vários anos e que, no último ano, manteve reuniões com todos os grupos parlamentares e com o Governo para defender uma alteração ao atual regime.
“Durante anos, pediu-se a uma advogada que acabou de ser mãe, ou a um advogado internado num hospital, que continuasse a cumprir prazos como se nada fosse. Isto não é exigência profissional. É uma injustiça”, afirma o bastonário João Massano.
Para o presidente da Ordem, o problema não afeta apenas os próprios advogados, mas também os cidadãos que estes representam. “E não atinge apenas os advogados. Atinge o cidadão, obrigado a mudar de advogado quando mais precisa dele”, acrescenta.
A Ordem considera, por isso, que a proposta do PSD responde a uma lacuna da legislação atualmente em vigor, que remonta a 2009, ao permitir o adiamento de atos processuais mas não estabelece um regime próprio para a suspensão dos prazos em situações como doença grave, gravidez de risco ou perda gestacional.
“Esta não é a causa de um partido, é uma causa de dignidade e de bom funcionamento da Justiça”, defende João Massano, apelando aos deputados para que aprovem a iniciativa e “corrijam esta injustiça de anos”.
A Ordem dos Advogados pretende agora pedir audiências a todos os partidos com representação parlamentar para defender a aprovação do diploma e manifestou disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República no seu aperfeiçoamento.
PSD diz que medida protege também os cidadãos
Paulo Lopes Marcelo considera que a proposta responde a “reivindicações legítimas da Ordem dos Advogados” e enquadra a proteção dos profissionais num objetivo mais amplo: garantir a defesa dos cidadãos mesmo quando o advogado que os representa atravessa uma situação de especial vulnerabilidade.
“Proteger os advogados é também defender a Justiça, preservando a relação de confiança que cada um de nós tem no seu advogado, mesmo em circunstâncias difíceis”, afirma.
O deputado social-democrata sublinha ainda que a proposta pretende abranger situações como doenças graves, maternidade e paternidade, incluindo a adoção, e que a proteção deve resultar diretamente da lei, deixando de depender de decisões casuísticas.
“Não percebo porque se demorou tantos anos a reconhecer e legislar sobre isto”, afirma Lopes Marcelo, esperando que os restantes partidos representados no Parlamento apoiem as medidas.
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