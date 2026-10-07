Rubio garante que Teerão “perdeu o controlo integral” do estreito de Ormuz

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, afirmou hoje, durante a visita oficial a Atenas, que “o Irão perdeu o controlo integral” do estreito de Ormuz, onde, no entanto, continuam a ser regularmente atacados navios.

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A República Islâmica reivindica o controlo desta passagem estratégica, pela qual transitava, antes da guerra, um quinto dos hidrocarbonetos mundiais, desde o início do conflito desencadeado no final de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra Teerão.

O Irão exige agora que os navios que pretendam atravessá-lo obtenham uma autorização da sua parte, e os que não obedecerem ficam sujeitos a ataques. Mas são cada vez mais numerosos os petroleiros que o atravessam para sair do Golfo sob escolta norte-americana. As monarquias da região conseguem assim exportar volumes crescentes de crude: no final de setembro, atingiram os níveis anteriores à guerra, segundo dados da plataforma de monitorização Kpler.

“Há agora quase tanto petróleo a circular como havia antes do início deste conflito. Perderam, portanto, o controlo integral do estreito”, declarou Marco Rubio numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo grego, George Gerapetritis. Rubio acrescentou que os iranianos “estão muito menos poderosos do ponto de vista militar”.

Enquanto Washington reforçou recentemente a pressão económica sobre Teerão, o secretário de Estado norte-americano considerou que, devido às “devastadoras sanções”, a economia iraniana está “prestes a atingir uma situação que poucos países no mundo conheceram”. “Vai tornar-se catastrófica”, concluiu.