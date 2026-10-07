Santos Pereira: “Há condições para que tenhamos excedente orçamental este ano e no próximo”

O governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira, disse esta quarta-feira acreditar que “há condições” para o país ter “um excedente orçamental neste ano e no próximo“. Declaração feita durante a conferência de imprensa de apresentação do “Boletim Económico de outubro”, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

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“É um efeito mecânico, a economia cresce mais, há mais receita fiscal, a não ser que aumentemos muito a despesa”, explicou.

Álvaro Santos Pereira não vê problemas no aumento da despesa. “A despesa pública está a crescer e portanto temos que encontrar maneira de controlar a despesa. Se olharmos para as regras europeias a nível da despesa líquida, desde que Portugal continue a manter um excedente ou perto disso, até 2028 não vai haver necessidade de fazer ajustamentos, nem haverá o acionamento dos Procedimento por Défices Excessivos (PDE)”.

O governador insistiu que “o importante” é o país continuar “esta trajetória de redução da dívida pública, que ainda é alta, apesar de ter vindo a descer”, confessando que não deve ser causa de surpresa um saldo orçamental positivo no final deste ano.

Álvaro Santos Pereira justificou que “há todas as condições [para um excedente], a economia cresce mais, a receita fiscal cresce mais, a não ser que aumentemos muito a despesa”.

No documento publicado, o banco central não atualiza as projeções para o saldo orçamental e dívida pública, mantendo-se válidas as previsões de junho. O BdP tem sido das entidades mais pessimistas, prevendo um défice de 0,2%.