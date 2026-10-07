Seul coloca 15 satélites em órbita com recurso ao foguetão sul-coreano Nuri
A Coreia do Sul planeia completar a sua constelação NEONSAT, que contará com dez microsatélites, no próximo ano, com o sexto lançamento do foguetão.
A Coreia do Sul conseguiu colocar hoje em órbita 15 novos satélites que viajaram a bordo do foguetão espacial de fabrico nacional Nuri, no seu quinto voo, o quarto bem-sucedido, desde que entrou em funcionamento em 2021.
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Cinco dos satélites farão parte da primeira constelação nacional do país asiático, batizada de NEONSAT, e que, uma vez operacional, poderá captar imagens da península coreana mais de três vezes por dia, segundo a agência de notícias local Yonhap.
O quinto foguetão Nuri descolou, com 15 satélites a bordo, por volta das 12h25, hora local (03h25 TMG), a partir do Centro Espacial de Naro, na localidade de Goheung, a sudoeste de Seul. Além dos NEONSAT, o veículo lançou dez microsatélites CubeSat. Prevê-se que o Nuri, que não é reutilizável, permaneça em órbita antes de regressar à atmosfera terrestre e se desintegrar.
A Coreia do Sul planeia completar a sua constelação NEONSAT, que contará com dez microsatélites, no próximo ano, com o sexto lançamento do foguetão.
Desde 2010, o país investiu milhares de milhões de dólares no desenvolvimento do Nuri, cujo projeto, produção, equipamento e testes foram realizados inteiramente em solo sul-coreano.
O sucesso deste quinto voo consolida a capacidade de Seul para operar um veículo espacial totalmente desenvolvido localmente, capaz de transportar e lançar carga útil na órbita pretendida.
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Seul coloca 15 satélites em órbita com recurso ao foguetão sul-coreano Nuri
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