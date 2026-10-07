Cultura

Spotify expande oferta de audiolivros a mais de 180 mercados, incluindo Portugal

 Lusa,

De acordo com a plataforma, os utilizadores terão acesso a mais de 350 mil títulos, com catálogos em mais de 120 línguas, incluindo português, espanhol, italiano e polaco.

A plataforma de streaming Spotify vai expandir a oferta de audiolivros para mais de 180 mercados, em comparação com os 22 atuais, anunciou esta quarta-feira o grupo sueco.

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De acordo com os dados da plataforma, o número de ouvintes mensais de audiolivros aumentou quase 40% num ano, enquanto o volume de horas dedicadas a audiolivros cresceu mais de 30%.

“Os audiolivros estarão disponíveis em mais de 180 mercados até ao final de 2026, contra 22 atualmente”, anunciou a empresa em comunicado, citado pela agência France Presse, sem especificar o número exatos de países.

De acordo com a plataforma, os utilizadores terão acesso a mais de 350 mil títulos, com catálogos em mais de 120 línguas, incluindo português, espanhol, italiano e polaco.

O grupo anunciou igualmente alterações à funcionalidade ‘Page Match’, que permite alternar facilmente entre a versão impressa ou digital de um livro e a sua versão áudio. Ao digitalizar o código ISBN de uma obra, os utilizadores poderão retomar a leitura a partir do ponto onde pararam, com base no número da página. Lançada em fevereiro, esta funcionalidade já foi utilizada por mais de um milhão de pessoas, segundo o Spotify.

A plataforma apresentara em junho de 2022 os audiolivros como um dos pilares da sua estratégia. Poucos meses depois, lançou a oferta nos Estados Unidos, disponibilizando cerca de 300 mil títulos para compra.

O Spotify afirma oferecer, atualmente, mais de 800 mil audiolivros, provenientes de quase 300 editoras e de mais de 50 mil autores.

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