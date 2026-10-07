Trump anuncia plano de 5,9 mil milhões para expandir fabrico de submarinos 

O Presidente Donald Trump anunciou hoje um plano de investimento público-privado de 6,6 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros) para expandir a capacidade norte-americana de fabrico de submarinos.

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Em plena campanha para as eleições legislativas de 3 de novembro, nas quais os republicanos disputam a manutenção da maioria no Congresso, Trump deslocou-se ao porto de Baltimore para apresentar o projeto, sem a presença do governador do estado de Maryland, o democrata Wes Moore, cujo gabinete afirmou que foi impedido de discursar.

“Hoje damos oficialmente início à construção do maior estaleiro naval dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca houve nada como o que estamos a fazer hoje”, declarou Trump perante centenas de elementos da Marinha e tendo como pano de fundo um navio de guerra.

O plano prevê que a empresa de defesa Anduril Industries invista 3,7 mil milhões de dólares na construção do Arsenal-2, um estaleiro equipado com tecnologia avançada no centro logístico Tradepoint Atlantic.

A Marinha norte-americana irá complementar este investimento com um contrato atribuído à Anduril no valor de 2,9 mil milhões de dólares, elevando o montante total para 6,6 mil milhões de dólares.

As instalações irão fabricar componentes essenciais para os submarinos de propulsão nuclear da classe Virginia, cuja montagem é realizada noutros estaleiros.

Desde o seu regresso à Casa Branca, Trump propôs revitalizar a indústria dos estaleiros navais, tanto para projetos civis como para os destinados à Marinha.

A China, o maior construtor naval do mundo, já possui mais embarcações militares do que os Estados Unidos, embora as forças navais norte-americanas ainda mantenham uma tonelagem maior em operação do que o rival asiático.