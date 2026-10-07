Vistos gold na Cultura. Museus e Monumentos de Portugal rejeitou 2,25 milhões de investimento russo

Portugal já captou 104,7 milhões de euros através do mecanismo que permite obter autorização de residência através de investimentos na cultura, desde que este foi criado em 2020. Os norte-americanos são os estrangeiros que mais têm recorrido a este instrumento, mas também há cidadãos russos. No entanto, a Museus e Monumentos de Portugal já rejeitou 2,25 milhões de euros de investimento russo no âmbito das Autorizações de Residência para Investimento (ARI) na Cultura, depois da invasão da Ucrânia, avançou ao ECO Ana Silva, responsável pela área de captação de financiamento da empresa pública que gere 36 museus e monumentos espalhados por 19 cidades e vilas do país.

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Até ao momento foram reconhecidos 479 investidores ao abrigo deste regime que é determinado pela declarações emitidas pelo GEPAC, sendo que houve um crescimento substancial entre 2024 e 2025 (44,5%), revelou Cândido Pinto do GEPAC, na sessão de esclarecimento sobre o novo regime do Mecenato Cultura que decorreu a semana passada no CCB.

O ano passado foram emitidas 213 declarações – um crescimento de 326% face ao ano anterior – que representaram um investimento de 47,3 milhões de euros. E este ano, até 31 de agosto já foram emitidas 184 que têm implícito um 37,8 milhões de euros, avançou Cândido Pinto.

Estes 104,7 milhões de euros destinaram-se maioritariamente à recuperação de património (58,1%) e sobretudo em territórios de baixa densidade. Além disso, no balanço divulgado na mesma sessão, o responsável revelou que a região centro foi a que mais beneficiou deste regime ao captar 35,7% do valor investido pelas entidades elegíveis (37,4 milhões), seguido do Norte (29,1%) e do Alentejo (15,5%).

Em termos de nacionalidades, são os americanos os mais interessados neste instrumento que permite a obtenção de vistos ‘gold’ por doações a projetos de recuperação e manutenção do património português, e de produção artística. Até agora o GEPAC emitiu 162 declarações de investimento a americanos. Em segundo lugar estão os investidores chineses (149) e em terceiro lugar indianos (46). A Rússia surge em sexto lugar com nove investidores.

Mas, na sequência da invasão russa à Ucrânia e as múltiplas sanções que a união Europeia foi aplicando à Rússia, a Museus e Monumentos de Portugal já rejeitou 2,25 milhões de euros de investimento russo no âmbito das ARI na Cultura, revelou ao ECO Ana Silva, responsável pela área de captação de financiamento da empresa pública.

Ana Silva, que partilhou um painel de debate com Rita Romão, vogal do conselho de administração da Fundação e CCB e Maria do Céu Ramos, presidente da Associação Évora’27, a semana passada, sublinhou a importância de escrutinar os possíveis investidores. “Temos algumas regras que não são obrigatórias pelo próprio GEPAC, mas como somos uma entidade pública temos o cuidado de as seguir. Não aceitamos transferências internacionais, têm de ser de uma conta nacional para a nossa conta Já há aqui uma validação prévia que nos dá uma certa garantia, e há uma série de reuniões que fazemos com cada um dos investidores para perceber quais os interesses por detrás do investimento”, exemplifica. “Não obstante o setor da Cultura precisar de muito investimento também temos de ter o garante de credibilidade e transparência”, sublinha, reconhecendo contudo que a entidade tem tentado diversificar as formas de financiamento e quando o ARI se tornou uma possibilidade tem sido um instrumento utilizado.

Rita Romão admite que para o CCB o “maior desafio” “seja o da transparência durante todas a fases” em que têm “o projeto a decorrer e não só na garantia e no escrutínio do investidor”. “Se nos vamos relacionar convém saber com quem. Há um fator higiénico que convém salvaguardar”, ironiza. Tal como está definido nas regras, não aceitam transferências do estrangeiros — a passagem obrigatória pela banca nacional acrescenta uma camada adicional de escrutínio ao risco de branqueamento de capitais — e por precaução adicional têm um “processo de know your client de uma terceira entidade que valida e escrutina o perfil daqueles que se tentam aproximar”. A vogal do conselho de administração da Fundação e CCB, que já concluiu um projetos de 250 mil euros (Burle Marx – Lugar de Estar) financiado por um ARI e tem agora dois projetos reconhecidos pelo GEPAC como elegíveis de nove milhões de euros Culture for All e Towards the auditoriums of the future) sublinha ainda a importância de “garantir que o escrutínio se mantém mesmo após o projeto” que têm a cada momento, com “a documentação suficiente que garanta a transparência total”.

Quase da mesma dimensão é o projeto Bosque, Floresta Nómada, de um arquiteto paisagista neerlandês, que é “um dos projetos âncora” do Évora capital europeia da Cultura. O investimento de oito milhões de euros foi suportado integralmente por ARI vai permitir “instalar” cerca de mil árvores no Rossio de São Brás, uma praça onde se realiza a Feira de S. João, mas também os “tradicionais mercadilhos”. “É uma floresta que se move nestes quatro hectares junto à muralha e que vai ganhando configurações diferentes para coabitar com os eventos da cidade”, explica Maria do Céu Ramos, “e que vai deixar um legado para o futuro pois vai permanecer, em boa parte, para além do fim da capital europeia da Cultura e outra grande parte será transposta para outros locais para criar condições de sustentabilidade.

A presidente do Évora’27 explicou que a Capital Europeia não é diretamente elegível para um ARI e por isso ter conseguido este tipo de financiamento foi um grande desafio, mas permitiu cumprir a “regra de que as capitais têm de ter financiamento privado, seja através de mecenato ou ARI”. A responsável sublinha que o “duplo compliance porque a Comissão Europeia também acompanha o projeto ao longo de quatro anos, por ser uma capital europeia da Cultura”.

Segundo o Ministério da Cultura, o ano passado, os projetos que obtiveram um maior valor de investimento de vistos gold da Cultura foram a criação do Museu do Brinquedo no Caramulo, da Fundação Abel e João de Lacerda, no valor de 8,2 milhões de euros; a reabilitação do Palacete Fundação Alentejo, em Estremoz e a sua reutilização, levado a cabo pela Fundação Alentejo, no valor de 4,2 milhões de euros; e as obras de intervenção e restauro do Palácio Azurara, da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que arrecadaram cerca de quatro milhões de euros.