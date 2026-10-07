Volta reconhece que máquinas estão inativas 10% do tempo

A Volta reconhece que se têm verificado algumas falhas operacionais nos pontos de recolha que se encontram em supermercados e hipermercados. As interrupções no funcionamento das máquinas ditam que estas estejam fora de serviço 10% do tempo em que era suposto estarem disponíveis, estima a associação responsável por este sistema de depósito e reembolso, a SDR Portugal.

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“Com a monitorização diária, conseguimos estimar que as máquinas se encontram em funcionamento próximo de 90% do período em que é suposto estarem operacionais”, afirma a SDR Portugal, em resposta ao ECO/Capital Verde. Contudo, a Volta optou por não apresentar dados sobre o número de interrupções que se verificaram desde que o sistema foi implementado nem sobre o tempo médio de resolução dos problemas.

“Consideramos que estamos ainda numa fase de consolidação do sistema e que as interrupções registadas não constituem, neste momento, um problema estrutural”, mas antes “uma circunstância operacional que exige um processo de melhoria contínua”, remata a associação que é responsável por este sistema. Neste sentido, a SDR garante que está “a trabalhar de forma contínua e dedicada para reduzir as situações de indisponibilidade”, sem adiantar medidas concretas.

Existem diferentes motivos para as interrupções que se têm verificado e que impedem as máquinas de estar sempre operacionais. A Volta fala de situações em que a máquina não é ligada em simultâneo com a abertura do estabelecimento comercial, outras nas quais a máquina se encontra cheia e necessita de ser esvaziada, ou então quando é necessária uma manutenção ou atualizar o software.

Tendo em conta a diversidade de contratempos, “o tempo de resolução varia, dependendo do tipo de situação que se verifique”, embora “na maioria dos casos” seja possível uma resolução rápida, garantem os responsáveis. Os casos mais demorados prendem-se, por exemplo, com reparações na sequência da introdução de objetos que a máquina não está preparada para receber.

A dona do sistema esclarece ainda que não há motivos para apontar falhas a nenhum dos fornecedores de máquinas em particular: “Não temos nenhuma informação que indique que estas interrupções sejam atribuíveis a um fornecedor específico”, escreve fonte oficial.

Em relação a eventuais penalizações pelo tempo de interrupção, dirigidas aos fabricantes das máquinas ou às superfícies comerciais que as acolhem, a SDR indica que “todos os agentes estão ainda a aprender com a operação, e é dessa aprendizagem que resultarão eventuais medidas corretivas que se venham a revelar necessárias”.

O ministério do Ambiente e Energia foi contactado no mesmo sentido, tendo remetido as respostas para a SDR Portugal, como entidade responsável pelo sistema.

A Volta conta mais de 3.000 pontos automáticos instalados em supermercados e hipermercados, para a devolução de embalagens de bebidas de uso único, de plástico e metal, até 3 litros. A dona SDR Portugal assinalou recentemente ter atingido o marco de recolha de 400 milhões de embalagens desde o arranque do sistema, que foi inaugurado a 10 de abril deste ano.

Além de algumas queixas de consumidores acerca de interrupções no funcionamento das máquinas, o sistema tem sido alvo de críticas por parte do poder local e até pedidos de cancelamento, nomeadamente por parte do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, na sequência de incidentes de higiene urbana associados ao depósito. As embalagens têm sido retiradas de caixotes do lixo comuns de forma a serem devolvidas, o que tem ditado que outro tipo de lixo seja também retirado e fique espalhado nas ruas.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, instou a SDR Portugal a encontrar soluções para a situação da limpeza urbana, solicitando a apresentação de um plano neste sentido até 16 de outubro.