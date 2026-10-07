Mercado Ibérico

YCE Extended acompanha os principais fins de semana prolongados do outono e as festas de Natal em Caldea

  • Servimedia
  • 7 Outubro 2026

A versão alargada do espetáculo poderá ser apreciada durante os fins de semana prolongados do Pilar, de Todos os Santos e da Imaculada Conceição, e ao longo das festas de Natal e dos Reis Magos.

O YCE Extended continuará a fazer parte da programação do Caldea durante os principais fins de semana prolongados e períodos festivos dos próximos meses.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A versão alargada do espetáculo imersivo da Grande Lagoa poderá ser apreciada durante o fim de semana prolongado do Pilar, de Todos os Santos e da Puríssima, bem como ao longo das festas de Natal e dos Reis, consolidando-se como uma das propostas de destaque da oferta de lazer do centro para este final de ano.

A primeira sessão terá lugar já este fim de semana, por ocasião do fim de semana prolongado do Pilar, com duas apresentações nos dias 10 e 11 de outubro, às 11h30 e às 21h40, e uma última apresentação no dia 12 de outubro, às 11h30. O «YCE Extended» regressará posteriormente durante a festividade de Todos os Santos, com espetáculos de 30 de outubro a 1 de novembro, e durante o fim de semana prolongado da Puríssima, de 5 a 8 de dezembro. A programação continuará durante as festas de Natal e dos Reis, com duas apresentações diárias de 27 a 30 de dezembro e de 2 a 4 de janeiro.

Inspirado na transformação do gelo em movimento, o YCE é uma proposta artística criada exclusivamente para a Grande Lagoa de Caldea. O espetáculo combina banda sonora original, iluminação, jogos de água e acrobacias para transformar este espaço num cenário imersivo onde o visitante não é apenas um espetador, mas vive a proposta a partir do interior da própria experiência termal.

A versão Extended, estreada este verão, amplia a proposta original com três acrobatas e disciplinas como o pole, o aro aéreo e as tiras, que conferem mais dinamismo, verticalidade e espetacularidade à encenação. As acrobacias combinam-se com os efeitos de luz, a música e o movimento da água, reforçando o caráter visual e sensorial do espetáculo.

Esta integração entre as artes cénicas e o espaço termal é uma das características distintivas do YCE Extended. A Grande Lagoa transforma-se, durante cada espetáculo, num palco vivo, tirando partido da sua arquitetura e dos jogos de água para criar uma atmosfera especialmente imersiva, tanto nas sessões da manhã como nas da noite.

Durante o fim de semana prolongado do Pilar, o YCE Extended será apresentado nos dias 10 e 11 de outubro, às 11h30 e às 21h40, e no dia 12 de outubro, às 11h30. Para o Dia de Todos os Santos, haverá uma sessão a 30 de outubro às 21h40, duas a 31 de outubro às 11h30 e às 21h40 e uma última a 1 de novembro às 11h30.

Durante o fim de semana prolongado da Imaculada Conceição, o espetáculo poderá ser visto no dia 5 de dezembro às 21h40, nos dias 6 e 7 de dezembro às 11h30 e às 21h40, e no dia 8 de dezembro às 11h30. A programação será completada com duas sessões diárias de 27 a 30 de dezembro e de 2 a 4 de janeiro, às 11h30 e às 21h40. O YCE Extended pode ser desfrutado nas modalidades Classic e Premium e faz parte da experiência dos visitantes da Gran Laguna.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

YCE Extended acompanha os principais fins de semana prolongados do outono e as festas de Natal em Caldea

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Complemento solidário para idosos vai subir 50 euros em 2027

Isabel Patrício,

Valor de referência será de 720 euros em 2027, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2027 preparada pelo Governo e entregue no Parlamento esta quinta-feira.