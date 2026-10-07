YCE Extended acompanha os principais fins de semana prolongados do outono e as festas de Natal em Caldea

O YCE Extended continuará a fazer parte da programação do Caldea durante os principais fins de semana prolongados e períodos festivos dos próximos meses.

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A versão alargada do espetáculo imersivo da Grande Lagoa poderá ser apreciada durante o fim de semana prolongado do Pilar, de Todos os Santos e da Puríssima, bem como ao longo das festas de Natal e dos Reis, consolidando-se como uma das propostas de destaque da oferta de lazer do centro para este final de ano.

A primeira sessão terá lugar já este fim de semana, por ocasião do fim de semana prolongado do Pilar, com duas apresentações nos dias 10 e 11 de outubro, às 11h30 e às 21h40, e uma última apresentação no dia 12 de outubro, às 11h30. O «YCE Extended» regressará posteriormente durante a festividade de Todos os Santos, com espetáculos de 30 de outubro a 1 de novembro, e durante o fim de semana prolongado da Puríssima, de 5 a 8 de dezembro. A programação continuará durante as festas de Natal e dos Reis, com duas apresentações diárias de 27 a 30 de dezembro e de 2 a 4 de janeiro.

Inspirado na transformação do gelo em movimento, o YCE é uma proposta artística criada exclusivamente para a Grande Lagoa de Caldea. O espetáculo combina banda sonora original, iluminação, jogos de água e acrobacias para transformar este espaço num cenário imersivo onde o visitante não é apenas um espetador, mas vive a proposta a partir do interior da própria experiência termal.

A versão Extended, estreada este verão, amplia a proposta original com três acrobatas e disciplinas como o pole, o aro aéreo e as tiras, que conferem mais dinamismo, verticalidade e espetacularidade à encenação. As acrobacias combinam-se com os efeitos de luz, a música e o movimento da água, reforçando o caráter visual e sensorial do espetáculo.

Esta integração entre as artes cénicas e o espaço termal é uma das características distintivas do YCE Extended. A Grande Lagoa transforma-se, durante cada espetáculo, num palco vivo, tirando partido da sua arquitetura e dos jogos de água para criar uma atmosfera especialmente imersiva, tanto nas sessões da manhã como nas da noite.

Durante o fim de semana prolongado do Pilar, o YCE Extended será apresentado nos dias 10 e 11 de outubro, às 11h30 e às 21h40, e no dia 12 de outubro, às 11h30. Para o Dia de Todos os Santos, haverá uma sessão a 30 de outubro às 21h40, duas a 31 de outubro às 11h30 e às 21h40 e uma última a 1 de novembro às 11h30.

Durante o fim de semana prolongado da Imaculada Conceição, o espetáculo poderá ser visto no dia 5 de dezembro às 21h40, nos dias 6 e 7 de dezembro às 11h30 e às 21h40, e no dia 8 de dezembro às 11h30. A programação será completada com duas sessões diárias de 27 a 30 de dezembro e de 2 a 4 de janeiro, às 11h30 e às 21h40. O YCE Extended pode ser desfrutado nas modalidades Classic e Premium e faz parte da experiência dos visitantes da Gran Laguna.