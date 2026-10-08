“A coesão territorial não se alcança apenas com distribuição de recursos”

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No ano em que passam cinco décadas das primeiras eleições para o poder local após a ditadura, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, perspetivou a próxima “fornada” de investimentos, nos quais incluiu a habitação e a digitalização. Na terceira edição da Local Summit, organizada pelo ECO/Local Online nesta quarta-feira, o governante alertou que “modernizar não é acrescentar ferramentas digitais à burocracia“.

A burocracia mereceu várias referências, designadamente quando Castro Almeida salientou que “não é razoável que alterações necessárias a projetos relevantes demorem anos a ser apreciadas. O objetivo deve ser decidir em meses com rigor técnico e respeito pela legalidade”. Contudo, reforçou, “simplificar não é diminuir a exigência, é impedir que a demora administrativa se transforme num obstáculo permanente ao desenvolvimento”.

Do lado da habitação, o ministro da Economia deixou, no discurso de encerramento da Local Summit, a nota de que “o Governo pretende aumentar a oferta conjugando construção pública e privada, com a mobilização do parque habitacional existente”. Esta referência insere-se na política de coesão territorial, a qual, considera, “não se alcança apenas pela distribuição de recursos”. E, entre outras condições, está, precisamente, o acesso a uma casa digna:

"A habitação é parte indispensável desta resposta. A dificuldade em encontrar casa condiciona os projetos das famílias, a mobilidade dos trabalhadores e a capacidade das empresas para atrair e fixar talento.” Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e da Coesão Territorial

Na coesão territorial, prosseguiu, “a transformação tecnológica oferece outra oportunidade”. Contudo, acentua, “modernizar não é acrescentar ferramentas digitais à burocracia exigente. Senão estaremos a digitalizar a burocracia. É rever procedimentos, investir nas qualificações dos trabalhadores e garantir que também os municípios de menor dimensão acompanham esta mudança”.

Em defesa dos autarcas, Castro Almeida afirma que, para que estejam em condições de responder às novas exigências, é necessário acautelar as condições em que exercem as suas funções:

"A reflexão sobre o estatuto dos eleitos locais deve reconhecer a exigência crescente do serviço público autárquico, valorizar quem assume essas responsabilidades e estabelecer um enquadramento ajustado à realidade atual dos municípios. Está na hora de rever o estatuto dos eleitos locais.”

A responsabilidade do poder local “começa nas condições em que os eleitos locais exercem as suas funções, defendeu.

Com o atual Governo apostado na descentralização, em prejuízo da regionalização, o governante considera ser necessário “aproximar as decisões das populações” e que tal “só produz melhores resultados quando as competências são claras, os meios adequados e a articulação entre os níveis da administração funcionam”.