A inteligência artificial e o futuro num mundo em transformação

O que estamos dispostos a deixar a inteligência artificial (IA) fazer autonomamente? Como controlar os agentes que já atuam dentro das organizações e quem se responsabiliza por eles? E o investimento vale a pena? Foram algumas das questões que atravessaram a manhã de quarta-feira no Fusion 2026, organizada pela Devoteam.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

João Lousada, responsável pelas operações da Estação Espacial Internacional na ESA, abriu os trabalhos a partir de um território onde a autonomia é particularmente crítica. Da Estação Espacial Internacional às futuras missões a Marte, mostrou como a IA poderá apoiar a análise de dados, a coordenação de equipamentos e as decisões em situações nas quais não é possível depender permanentemente de um centro de controlo.

Emília Vieira, presidente e CEO da Casa de Investimentos, chamou depois a atenção para os “investimentos sem precedentes” desencadeados pela IA. Num mercado cada vez mais movido pelo impulso, defendeu, o risco pode estar também no próprio investidor, condicionado pelo medo, pela ganância e pelas modas.

Supervisão humana indispensável

No primeiro painel, dedicado a “Humanidade e Tecnologia”, Ana Brito, diretora de Sistemas de Informação da CUF, Catarina Ceitil, diretora de Operações (COO) da Trivalor, e Renato Alves Gomes, responsável pela área de Telecomunicações e Serviços de Utilidade Pública da Google Cloud Portugal, discutiram uma mudança já em curso. A IA começa a assumir tarefas e a funcionar como um novo “colega” dentro das organizações, tornando necessário definir onde pode atuar autonomamente e onde a supervisão humana continua indispensável. Pensamento crítico, discernimento, empatia e humanidade deverão, neste contexto, tornar-se cada vez mais diferenciadores.

O filósofo e professor António de Castro Caeiro introduziu o segundo debate, “Utopia e Pragmatismo”, a partir de um paradoxo. A IA pode ajudar a antecipar o futuro, mas aprende essencialmente com conhecimento e padrões do passado. A questão é saber se essa capacidade abre realmente novas possibilidades ou continua condicionada pelo que já conhecemos.

Armanda Mealha, diretora executiva da Microsoft, Jaquelina Vieira, diretora-adjunta de Ciência de Dados e IA da Caixa Geral de Depósitos, João Teixeira, CIO da Vodafone, e Luís Viegas Cardoso, responsável pela AI Gigafactory do Banco Português de Fomento, trouxeram a discussão para as empresas. O valor da IA, defenderam, não passa apenas por acrescentar tecnologia aos processos existentes, mas por repensá-los de raiz. Os casos apresentados apontam para ganhos de eficiência e agentes virtuais a colaborar com equipas humanas. À pergunta sobre quanto custa investir junta-se, assim, outra: quanto pode custar não o fazer, sobretudo numa Europa que procura não perder competitividade.

















1 / 9

IA, sim, mas com regras

José Tribolet, professor emérito do Instituto Superior Técnico, descreveu o território virtual como um “faroeste digital”, onde dados, pessoas e agentes inteligentes circulam sem identidades, responsabilidades e regras suficientemente claras. Tal como aconteceu no mundo físico, defendeu, também este espaço precisa de ser ordenado e disciplinado.

Direito, cibersegurança, tecnologia e administração pública cruzaram-se depois no debate entre Joana Pinto, partner da Antas da Cunha Ecija, Nuno Martins Teodoro, diretor global de Cibersegurança na Hovione, Pedro Lopes-Sousa, responsável por Parcerias e Desenvolvimento de Negócio da AWS, e Pedro Tavares, antigo secretário de Estado da Justiça, cofundador e CEO da GovHorizon. O AI Act europeu foi apontado como um ponto de partida para responder ao desafio de inovar sem perder o controlo sobre uma tecnologia que evolui mais depressa do que as regras. A autonomia das máquinas, defenderam, não deverá ultrapassar a capacidade de as controlar nem substituir a responsabilidade e o julgamento humanos.

O Fusion voltou a receber o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, que defendeu a necessidade de simplificar antes de digitalizar. “Digitalizar um processo mau dá-nos apenas um processo mau mais rápido”, afirmou

À semelhança da primeira edição, o Fusion voltou a receber o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, que defendeu a necessidade de simplificar antes de digitalizar. “Digitalizar um processo mau dá-nos apenas um processo mau mais rápido”, afirmou. O objetivo, sustentou, deve ser usar a IA para reduzir burocracia e devolver tempo a cidadãos e empresas, numa estratégia que passa também pela interoperabilidade, competências, cloud soberana, confiança e capacidade de computação, sem retirar ao ser humano a responsabilidade pela decisão.

Liderar num mundo com IA

Liderança, governação e educação estiveram depois no centro da conversa entre Nuno Oliveira Santos, vice-presidente do Grupo e diretor-geral da Devoteam em Portugal, e Nuno Fernandes, managing partner da Odgers Board Solutions e professor de Finanças na IESE Business School. Da forma como se ensina e constrói conhecimento à preparação de novos líderes e ao papel dos conselhos de administração, a transformação vai muito além da adoção de novas ferramentas. A IA obriga também a repensar competências, estruturas e modelos de negócio.

À margem da conferência, Nuno Fernandes aprofundou o impacto na educação. “O papel da universidade como transmissão de conhecimentos acabou já há uns anos”, afirmou, rejeitando tanto a proibição da IA como a sua utilização sem limites. Se alunos e professores dispõem das mesmas ferramentas, considera, é preciso repensar o papel de ambos.

Na liderança, porém, a missão essencial continua a passar por inspirar, criar equipas e conduzi-las a bons resultados, sem que seja possível atribuir a um modelo os erros das decisões tomadas. Para os conselhos de administração, o desafio também não deve limitar-se à procura de poupanças. “[Os boards têm de] repensar a existência da empresa”, defendeu.

Da investigação à prática

O último painel, “Academia e Indústria”, juntou Bernardo Caldas, diretor de Dados na Mollie, Márcio Colunas, cofundador e Chief Science Officer da Sword Health, João Santinha, co-responsável pelo Dig Surgery Lab da Fundação Champalimaud, e Vasco Pereira, vice-presidente regional de Arquitetura de Soluções para a Europa, Médio Oriente e África na OutSystems. Da saúde ao setor financeiro e ao desenvolvimento de software, a discussão mostrou uma IA cada vez mais próxima da aplicação prática, capaz de apoiar diagnósticos, automatizar tarefas e acelerar a inovação. Mas é preciso medir o valor criado e escolher onde a tecnologia faz realmente sentido.

Na saúde, João Santinha apontou ao ECO a prevenção como uma das áreas com maior potencial. O chamado “rastreio oportunístico” poderá aproveitar exames realizados por outros motivos para encontrar sinais precoces de doença. Uma imagem obtida para identificar uma pedra nos rins, por exemplo, pode revelar também risco de osteoporose, doença do fígado gordo ou indicadores de doença cardiovascular. “Preventiva e oportunisticamente, vamos conseguir detetar formas de doença mais precoces”, explicou.

Recém-chegado à empresa, onde assumiu funções há cerca de dois meses, o vice-presidente do Grupo e diretor-geral da Devoteam em Portugal, Nuno Oliveira Santos, considera que o projeto conquistou já o seu espaço. O Fusion procura reunir clientes, parceiros de negócio e pessoas interessadas nestas temáticas, criando um lugar de encontro e reflexão sobre as mudanças que a tecnologia está a provocar

A IA poderá ainda acelerar a descoberta de medicamentos, permitindo testar virtualmente mais soluções numa primeira fase, com menores custos, e melhorar o acompanhamento e a comunicação com os doentes para além das visitas ao hospital. Santinha evita, contudo, previsões sobre uma eventual cura para o cancro, lembrando que anteriores promessas sobre o impacto da IA na medicina não se concretizaram.

O potencial esbarra ainda em obstáculos práticos. A certificação de novas soluções de saúde é dispendiosa e muitos hospitais trabalham com sistemas com mais de 20 anos, cuja atualização pode ser necessária para integrar novas ferramentas. Para Santinha, a componente financeira continua, por isso, a ser uma das principais barreiras à inovação.

No final, Nuno Oliveira Santos fez um balanço positivo da segunda edição do Fusion, destacando a diversidade de conteúdos, oradores e perspetivas. Recém-chegado à Devoteam, onde assumiu funções há cerca de dois meses, considera que o projeto conquistou já o seu espaço como ponto de encontro entre clientes, parceiros e pessoas interessadas nas transformações provocadas pela tecnologia. E a reflexão deverá continuar. O responsável admite que haverá “muito provavelmente” uma terceira edição.