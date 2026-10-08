A pressa como política de território

O Governo anunciou esta semana que quer uma revolução no ordenamento do território. A palavra é forte e o problema que a motiva é verdadeiro. As alterações aos planos diretores municipais podiam demorar seis anos a ser decididas, um atraso que o ministro da Economia comparou ao de um país de terceiro mundo, e a intenção é passar desses anos para meses, de modo a dar previsibilidade a quem investe. A lentidão existe, e não vale a pena negá-lo. Quem já esbarrou na máquina do planeamento em Portugal sabe que é real e que trava projetos perfeitamente legítimos. Discutível, aqui, não é o diagnóstico, é a forma como o problema está a ser enquadrado.

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Quando se apresenta o ordenamento apenas como aquilo que se interpõe entre o investidor e a obra, fica-se por uma parte pequena do que ele é. Um plano de ordenamento é também a maneira de uma sociedade decidir o que fazer com um recurso que não se fabrica nem se recupera, que é o solo, e de repartir ao longo do tempo as consequências dessa decisão. Se o objetivo passa a ser, só, a previsibilidade para o investimento, há uma pergunta que se deixa de fazer, e é a mais importante de todas: previsibilidade para quem.

Há uma diferença que convém não apagar. Uma coisa é ter uma administração mais rápida e mais capaz. Outra, bem distinta, é encurtar prazos à custa de etapas de análise, de participação e de salvaguarda. O que se tem visto nos últimos tempos, a reclassificação simplificada de solo rústico em urbano, o aligeiramento do licenciamento, a discussão à volta do licenciamento zero, não desenha propriamente uma administração mais eficiente. Desenha uma administração que decide menos, e que perde os momentos em que o interesse de todos pode ser pesado contra o interesse de alguns.

É no Algarve que isto se sente com mais força. A região vive há muito sob pressão urbana e turística, tem uma costa exposta, uma escassez de água que já é estrutural e um solo que vai sendo coberto por construções a um ritmo que não abranda. A recente Avaliação Europeia do Risco Climático lembrou que a Europa é o continente que aquece mais depressa, com riscos que se agravam precisamente sobre a água e o território. Acelerar a conversão de solo, num quadro destes, só deixa a região mais desprotegida perante aquilo que já se anuncia.

O que há de mais preocupante na pressa, em matéria de território, é que quase tudo o que se decide fica decidido para sempre. Converter solo é um caminho sem retorno prático. Um terreno que passa a urbano não volta a ser rústico, e um erro cometido depressa não se corrige com a mesma rapidez com que se cometeu. A rapidez é uma boa qualidade enquanto ainda há tempo de mudar de ideias, e deixa de o ser assim que as decisões passam a não ter volta. A previsibilidade que se dá hoje ao investidor acaba paga, mais tarde, por quem fica com o território nas mãos.

Há ainda um custo que este enquadramento tende a esconder. Quem beneficia da conversão rápida colhe um ganho imediato, que é seu. A conta chega depois e é de todos: as cheias que a impermeabilização agrava, a pressão sobre a água e sobre as infraestruturas, o solo agrícola que se perde, a paisagem que se estraga. Nada disto pesa sobre quem tratou de obter a licença mais depressa.

Convém não esquecer que o ordenamento é também o momento em que uma comunidade decide o que quer ser. Comprimir o tempo e o espaço da deliberação e da participação afasta essas decisões do escrutínio de quem as vai viver. Num país onde já custa dar aos cidadãos alguma voz sobre o sítio onde moram, encurtar essa voz em nome da previsibilidade é uma opção política, ainda que se apresente como um mero acerto técnico.

Os atrasos existem e têm de ser resolvidos, ninguém defende o contrário. Mas a resposta a uma administração lenta é uma administração competente, que decida bem e a tempo, e não uma administração que decida menos. No Algarve, o que falta não é solo para converter. É território com capacidade para aguentar, ano após ano, tudo o que lhe é exigido. Acelerar o consumo desse território só faz uma coisa: aproxima a escassez. E quando ela chegar, não há plano que a faça recuar.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

Carla Nogueira é Socióloga, Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e Investigadora do CinTurs (Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar). Desenvolve investigação em sociologia ambiental, inovação social e transições sustentáveis.