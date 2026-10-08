Ações tokenizadas seduzem investidores com preços ‘inquietos’

⚡ ECO Fast Mais de metade da negociação das ações tokenizadas analisadas pelo FMI ocorre fora do horário de Wall Street, e cerca de 80% das transações envolvem menos de uma ação.

O mercado de ações tokenizadas valia cerca de 2,3 mil milhões de dólares em julho e está concentrado em duas plataformas que visam investidores fora dos EUA.

As ações tokenizadas oscilam cerca de 1,5 vezes mais do que as equivalentes cotadas e são mais difíceis de vender sem mexer no preço, sobretudo nas plataformas com menos volume, refere o FMI.

Quem quiser comprar uma fração de uma ação da Tesla ou da Nvidia já não precisa de esperar pela abertura de Wall Street, desde que o faça em plataformas de ações tokenizadas, onde é possível negociar à noite e ao fim de semana.

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Esta liberdade de horário está a atrair cada vez mais pequenos investidores, mas, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), estes produtos têm preços mais instáveis e são mais difíceis de vender sem mexer na cotação do que as ações equivalentes negociadas em bolsa. A conclusão consta do capítulo 3 do relatório “Global Financial Stability Report”, divulgado esta quinta-feira, que analisou cinco produtos ligados a ações e índices norte-americanos, negociados em 11 plataformas.

Tokenizar uma ação é representá-la num registo digital partilhado, o que permite dividi-la em frações e negociá-la fora do horário das bolsas. O Fundo estima que este mercado represente cerca de 2,3 mil milhões de dólares e que duas plataformas, a Ondo Finance e a Backed Finance, concentrem mais de 70% desse valor, com produtos dirigidos a investidores que residem fora dos EUA.

O FMI estima que a volatilidade das ações tokenizadas são cerca de 1,5 vezes superior à das equivalentes cotadas e aumenta das bolsas tradicionais para as plataformas centralizadas e, mais ainda, para as descentralizadas.

“A base atual de utilizadores é dominada por pequenos participantes, orientados para o retalho, e não por investidores institucionais que negoceiam em grandes blocos”, revela o FMI., notando que mais de 50% da negociação dos cinco produtos ocorre fora do horário regular do mercado norte-americano e cerca de 80% das transações envolvem menos de uma ação.

A amostra do estudo do FMI tem cerca de 930 mil “investidores”, contados por endereços de carteiras digitais com tokens, pelo que o número de pessoas pode ser diferente. Para o Fundo, “a disponibilidade 24 horas por dia, sete dias por semana, não é apenas uma característica técnica, mas uma fonte de procura”.

A contrapartida está na volatilidade dos preços, com o FMI a estimar que o ritmo de oscilação das cotações das ações tokenizadas a ser cerca de 1,5 vezes superior à das equivalentes cotadas e aumenta das bolsas tradicionais para as plataformas centralizadas e, mais ainda, para as descentralizadas. Para o pequeno investidor, isto significa que o mesmo montante de compras ou vendas mexe mais no preço.

O FMI explica que, nestas plataformas, “um determinado volume de negociação tem, neste momento, um efeito muito maior nos preços”, por causa de uma liquidez mais fraca e de pouca atividade de criadores de mercado, os intermediários que mantêm ofertas de compra e de venda.

A comparação tem uma ressalva, porque a volatilidade dos tokens inclui noites e fins de semana, com menos negociação, enquanto a das bolsas cobre apenas o horário de mercado dos EUA. Apesar disso, os preços acompanham os das bolsas, já que as ações tradicionais absorvem entre 87% e 99% da variação noturna dos tokens nos primeiros 5 minutos de negociação.

As plataformas com pouco volume apresentam erros de preço bastante maiores, o que quer dizer que o valor pago ou recebido pode afastar-se do que se vê na bolsa.

Comprar uma ação em formato digital levanta muitas questões

Comprar um token de uma ação nem sempre equivale a comprar a ação. O relatório descreve três modelos: os tokens nativos são emitidos de raiz no registo digital como a própria ação, os custodiais representam um direito sobre uma ação guardada por um custodiante e os sintéticos dão “exposição económica sem propriedade jurídica direta”.

No conjunto da tokenização, o FMI afirma que “a certeza jurídica falta com frequência entre jurisdições”, o que gera “dúvidas sobre direitos de propriedade, custódia, tratamento em caso de insolvência e aplicação transfronteiriça”.

Há também questões práticas de guarda dos ativos. Nas plataformas descentralizadas, os utilizadores mantêm a custódia dos tokens, o acesso exige uma carteira digital e os detentores são identificados por endereço e não por nome.

Em Portugal, as ações tokenizadas que sejam valores mobiliários seguem as regras dos instrumentos financeiros, ao abrigo da diretiva europeia MiFID II.

O FMI nota que as carteiras ligadas à internet são práticas para transações frequentes, mas ficam mais expostas a ciberataques. O registo ou a gestão de ativos tokenizados em jurisdições offshore, como aconteceu nas ações, pode criar lacunas de regulação, supervisão ou transparência.

Em Portugal, as ações tokenizadas que sejam valores mobiliários seguem as regras dos instrumentos financeiros, ao abrigo da diretiva europeia MiFID II, e ficam fora do regulamento europeu dos criptoativos (MiCA). A tecnologia de registo distribuído foi enquadrada pelo regime-piloto europeu e por um diploma publicado em Diário da República de 8 de agosto de 2023, e a CMVM é a entidade que supervisiona a autorização de plataformas de negociação e liquidação nesta tecnologia.

O relatório do FMI não indica se os produtos analisados estão acessíveis a investidores em Portugal, mas defende que as regras de emissão, divulgação, conduta de mercado e proteção do consumidor continuem a aplicar-se, segundo o princípio de “mesma atividade, mesmo risco, mesmo resultado regulatório”.

As conclusões do relatório podem resumir-se em cinco perguntas para quem pondera comprar: 1) o que se compra, ou seja, a ação, um direito sobre a ação ou apenas exposição ao preço; 2) quem guarda os ativos e o que acontece em caso de falência; 3) em que plataforma se negoceia e com que volume; 4) que regras e que supervisor se aplicam; e 5) se será possível vender depressa sem mexer no preço.

O FMI pede ainda cautela, porque “as conclusões devem ser interpretadas com cautela, dada a natureza incipiente do mercado”, e lembra que vários benefícios atribuídos à tokenização, como a liquidação no mesmo dia ou os horários alargados, também podem ser obtidos com tecnologia convencional.