Negócios ECO Avenida

Afinal, é a Bulgari que vai abrir uma loja na antiga sede do BES em Lisboapremium

 Lina Santos,

Marca de joias do grupo LVMH vai instalar-se numa das quatro lojas do antigo edifício sede do BES. A Tiffany também se vai instalar em Portugal, mas noutro espaço da Avenida da Liberdade.

A joalharia Bulgari vai instalar-se numa das quatro lojas do edifício da antiga sede do BES, na Avenida da Liberdade 201, apurou o ECO Avenida. A marca, detida pela LVMH, junta-se à Loro Piana e à Celine, que pertencem ao grupo de luxo fundado por Bernard Arnault.

Há uma semana, soube-se que a Tiffany vai abrir a primeira loja em Portugal e a primeira informação era de que a marca norte-americana, também detida pelo grupo LVMH, ocuparia um dos…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Aceda às notícias premium do ECO. Torne-se assinante.
A partir de
5€
Assinar
Ver todos os planos

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já!
Últimas ECO
Populares
Para si
Entrega do documento do Orçamento do Estado para 2026 - 09OUT25
Orçamento do Estado 2027
Escalões de IRS sobem 3,88% em 2027 e ficam aquém do acordo

Proposta de Orçamento do Estado para 2027 atualiza os patamares de rendimento do imposto em 3,88%. Mas ficam aquém do referencial de 4,5% para subir salários. Veja a nova tabela.

Salomé Pinto,

Advocatus
Deloitte Legal TELLES com ronda de investimento da Frank

A equipa da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Ofélia Pinto de Queiroz, sócia responsável pela área de Venture Capital.

Filipa Ambrósio de Sousa,

Orçamento do Estado 2027
Quem ganha até 970 euros não vai pagar IRS em 2027

Mínimo de existência para 2027 será de 13.580 euros, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado entregue esta tarde no Parlamento. Assim, quem ganha até 970 euros por mês "escapará" ao IRS.

Isabel Patrício,