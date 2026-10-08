A joalharia Bulgari vai instalar-se numa das quatro lojas do edifício da antiga sede do BES, na Avenida da Liberdade 201, apurou o ECO Avenida. A marca, detida pela LVMH, junta-se à Loro Piana e à Celine, que pertencem ao grupo de luxo fundado por Bernard Arnault.

Há uma semana, soube-se que a Tiffany vai abrir a primeira loja em Portugal e a primeira informação era de que a marca norte-americana, também detida pelo grupo LVMH, ocuparia um dos…