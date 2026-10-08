Almofada das pensões chega aos 58,5 mil milhões em 2027 e continuará a crescer até 2070

⚡ ECO Fast O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social deverá atingir 58,5 mil milhões de euros em 2027, representando 17,2% do PIB.

As receitas do fundo provêm principalmente dos excedentes da Segurança Social, com uma rendibilidade média anual projetada de 4,56%.

O Governo não prevê a necessidade de transferências adicionais do Orçamento do Estado para o financiamento do sistema até 2040.

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) deverá alcançar 58,5 mil milhões de euros em 2027, o equivalente a 17,2% do produto interno bruto (PIB) e a 261,4% da despesa anual com pensões do Sistema Previdencial, ou seja, cerca de dois anos e sete meses de pagamentos (este valor não inclui as transferências para a Caixa Geral de Aposentações, a Rádio Marconi e a Carris).

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As projeções são do Governo e fazem parte do Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social, que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2027, entregue esta quinta-feira no Parlamento.

O ponto de partida é um que, no final de 2025, já ultrapassava a meta legal, apresentando uma dimensão de 42 mil milhões de euros, correspondendo a 24,8 meses de despesa com pensões e superando o objetivo legal de constituição de reservas equivalentes a dois anos de despesa, e de 49,3 mil milhões de euros no final do primeiros semestre deste ano.

As projeções do Governo apontam para uma rendibilidade média anual do FEFSS de 4,56% e que, “no cenário de referência, os ativos do Fundo crescem até ao fim do horizonte de projeção, atingindo em 2070 um valor equivalente a 44,5% do PIB.

As receitas da “almofada das pensões” vêm sobretudo dos excedentes da Segurança Social, a que se juntam as receitas consignadas. Em 2025, o FEFSS, gerido pela equipa de José Vidrago do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFCSS) recebeu 4.534 milhões de euros, mais 9,7% do que em 2024. Desse total, 4.001 milhões vieram do sistema Previdencial, 376 milhões da consignação do IRC e 154 milhões do adicional ao IMI – a fatia do IRC já tinha recuado face aos 449 milhões de 2024.

Para 2027, o artigo 66.º da proposta de lei mantém como receita do FEFSS o valor correspondente a dois pontos percentuais das taxas do IRC, até ao teto de 484,7 milhões, calculado sobre o IRC liquidado no ano anterior que se traduz numa queda de 1,8% da consignação do IRC.

A receita com origem na banca desapareceu, tal como sucedeu em 2026. O relatório lembra que o Adicional de Solidariedade sobre o Setor Bancário “deixou de ser aplicado por decisão do Tribunal Constitucional, em 2025”, através do acórdão de 10 de julho, e rendeu apenas 3,9 milhões nesse ano.

Nos últimos quatro anos, as receitas consignadas pesaram em média cerca de 14% do total transferido para o Fundo, ou 566 milhões por ano. O Orçamento da Segurança Social para 2027 prevê ainda que o saldo do sistema Previdencial suba mais de 1,8 mil milhões de euros (37,8%) face ao previsto para 2026, para 7 mil milhões em 2027.

Em 2070, o FEFSS chega a 253,7 mil milhões, equivalentes a 44,5% do PIB e a 483,6% da despesa anual com pensões, quase cinco anos de pagamentos.

As projeções do Governo apontam ainda para uma rendibilidade média anual do FEFSS de 4,56% e conclui que, “no cenário de referência, os ativos do Fundo crescem até ao fim do horizonte de projeção, atingindo em 2070 um valor equivalente a 44,5% do PIB e quase 5 anos de despesa anual com pensões”, fazendo com que, “neste contexto, não se projeta a necessidade de transferências adicionais do Orçamento do Estado para assegurar o financiamento das responsabilidades do sistema.”

De acordo com projeções do Governo, o sistema de repartição só deverá registar défices a partir do início da década de 2040, quando o FEFSS ultrapassa os 150 mil milhões (151,3 mil milhões em 2040).

Em 2070, o FEFSS chega a 253,7 mil milhões, equivalentes a 44,5% do PIB e a 483,6% da despesa anual com pensões, quase cinco anos de pagamentos. Em cenários alternativos, o valor em 2070 varia entre 35,7% e 55,2% do PIB, consoante a rendibilidade do Fundo seja 0,5 pontos percentuais menor ou maior. Varia entre 31,7% e 52,4% com menos ou mais imigração, e entre 31,9% e 48,7% com menor ou maior produtividade, com o Governo a admitir que o fundo não se esgota em nenhum deles.

A proposta de lei fixa ainda regras para a gestão do fundo. Prevê que “o FEFSS pode participar no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE)”, com um teto de 50 milhões, e autoriza também o fundo a “prestar garantias sob a forma de colateral, em numerário ou em valores mobiliários, pertencentes à sua carteira de ativos”. Os saldos anuais do sistema Previdencial e as receitas da venda de património e do princípio da onerosidade continuam a ser transferidos para o FEFSS.

O Governo sublinha ainda que os resultados “devem ser interpretados como cenários condicionais e não como previsões determinísticas”, e que a revisão da população residente feita pelo INE em junho (11,4 milhões) ainda não está refletida nas projeções.