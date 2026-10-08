Santos Pereira diz que bancos têm “margem” para subir juros dos depósitos e promete novidades em breve
Governador do Banco de Portugal lembra que inflação tem estado "sistematicamente" acima do que a remuneração oferecida pelos bancos aos depositantes e revela que supervisores estão atentos.
Os juros dos depósitos “ainda permanecem muito baixos”, mas os bancos têm “margem” para melhorar a remuneração dos depositantes, avisou esta quinta-feira o governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira salientou que é importante incentivar a poupança e prometeu novidades em breve neste capítulo.
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“Há margem para nós podermos subir as taxas dos depositantes, é importante dizê-lo. Há margem para aumentar os incentivos à poupança”, declarou o governador na intervenção de abertura da Money Conference, organizada pelo Diário de Notícias e Dinheiro Vivo, em Cascais.
Santos Pereira explicou que os juros dos depósitos continuam muito mais baixos do que em relação à Zona Euro porque os bancos portugueses têm muito dinheiro aplicado em depósitos a prazo.
Mas “se queremos que as nossas empresas invistam mais, que as famílias possam poupar mais para termos mais possibilidades de investir na economia, é fundamental melhorar as condições de poupança do país”, frisou.
Por outro lado, também lembrou que “a inflação nos últimos anos tem estado sistematicamente acima das taxas de juro dos depósitos a prazo”. “O que quer dizer que, obviamente, há perda de poder de compra para quem deposita e utiliza estes instrumentos financeiros. É importante tomar atenção a esta situação”, disse o governador.
Santos Pereira referiu que os supervisores financeiros estão atentos e a trabalhar no assunto, prometendo novidades para “breve”.
Os últimos dados do Banco de Portugal mostram que a taxa de juro média das novas aplicações a prazo subiu pelo sexto mês seguido em julho, atingindo os 1,59%, enquanto a média na Zona Euro foi de 2,14%.
A inflação nos últimos anos tem estado sistematicamente acima das taxas de juro dos depósitos a prazo, o que quer dizer que obviamente há perda de poder de compra para quem deposita e utiliza estes instrumentos financeiros.
Avisos para não “pôr em causa” fundos de garantia e resolução
Santos Pereira terminou a sua intervenção com um aviso sério sobre a confiança: “constrói-se ao longo do tempo e pode se perder muito depressa”.
Foi neste ponto que deixou avisos para não se colocar em causa mecanismos que ajudam a dar credibilidade e a proteger a estabilidade do sistema financeiro: o Fundo de Garantia de Depósitos e o Fundo de Resolução.
Para o governador, estes dois instrumentos, “adequadamente capitalizados e capacitados para cumprir a sua missão, são parte importante” da nossa arquitetura financeira. E “pôr em causa esta arquitetura é pôr em causa a estabilidade do sistema”, avisou.
Uma decisão do Tribunal Constitucional de julho colocou em cheque o esquema de contribuições pagas pelos bancos para o Fundo de Resolução e poderá obrigar a uma revisão do modelo de financiamento do fundo que é há muito criticado pelas maiores instituições.
Em casa está o facto de o tribunal analisado um pedido de um banco e considerado inconstitucional a norma que define a taxa das contribuições adicionais. Outros bancos podem também contestar a norma, como alguns já admitiram. O Banco de Portugal e Fundo de Resolução estão a avaliar as implicações.
"Instrumentos como o Fundo de Garantia de Depósitos e o Fundo de Resolução, adequadamente capitalizados e capacitados para cumprir a sua missão, são parte importante desta arquitetura. Pôr em causa esta arquitetura é pôr em causa a estabilidade do sistema.”
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