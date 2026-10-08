APS com curso sobre prevenção de acidentes e riscos rodoviários
A cultura de segurança rodoviária e a prevenção de risco de acidentes estarão em destaque no próximo curso da APS, que conta com a participação da Zurich e da Fundação MAPFRE.
A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Boas práticas de prevenção de acidentes e case studies” que irá decorrer no dia 13 de outubro, das 9h30 às 12h30, em Lisboa.
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Este curso, que é o último do Ciclo de Formação “Seguro Automóvel: Tendências e Riscos Emergentes”, irá abordar a prevenção rodoviária e o contributo que o setor pode dar para a redução do risco e das consequências dos acidentes. Será também debatido o papel das organizações na promoção da cultura de segurança rodoviária e apresentados case studies com práticas desenvolvidas por seguradoras e entidades especializadas em prevenção rodoviária.
O curso será lecionado por Alain Areal, Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), contando com a participação da Zurich e da Fundação MAPFRE durante a apresentação dos case studies.
O curso destina-se a colaboradores do setor segurador com intervenção ou interesse nas áreas de seguro automóvel, prevenção e gestão do risco, sinistros, subscrição, inovação e sustentabilidade.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.
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