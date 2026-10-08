Ativo do dia. “Selloff” na dívida conduz bolsa francesa a mínimos de seis meses
Agravamento dos juros das obrigações francesas está a repercutir-se no sentimento dos investidores no mercado acionista. Títulos da banca são o espelho da crise e estão a pressionar a bolsa de Paris.
O ativo
CAC-40. O índice de referência da bolsa francesa, que agrega as 40 maiores empresas cotadas no país, tem estado sob pressão, arrastado pela crise da dívida do país. A bolsa de Paris esteve novamente a recuar para mínimos de março, com os investidores a mostrarem-se muito nervosos com a situação orçamental do país, num momento em que prosseguem as manifestações nas ruas parisienses.
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Numa sessão marcada pela subida dos preços do petróleo e pela manutenção do selloff na dívida, o setor da banca europeu destacou-se nas perdas, ao baixar para mínimos de três meses.
O marco
O CAC-40 fechou a sessão desta quinta-feira a recuar 0,51% para 7.729,69 pontos, um novo mínimo de março deste ano, num momento em que persiste uma grande preocupação em torno das finanças francesas.
O dia ficou marcado pelas quedas do setor financeiro. O Société Générale afundou 5%, enquanto o BNP Paribas tombou 3,9% e o Credit Agricole desvalorizou 3,4%.
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A causa
A escala do prémio de risco da dívida pública francesa está a fazer soar os alarmes nos mercados. Num momento em que a taxa de referência a 10 anos do país negoceia próxima dos 5%, com o diferencial da yield da obrigações gaulesas em relação às equivalentes da Alemanha — as bunds –– a atingir o nível mais elevado desde a crise da dívida da Zona Euro em 2011, os investidores estão a desfazer-se de ações de empresas mais expostas à crise, como é o caso da banca.
“O que se está a ver nos bancos europeus é uma crise da dívida na zona euro cada vez mais evidente, que está a pesar sobre as expectativas de crescimento numa altura em que os preços da energia estão a fazer subir as expectativas de inflação e o BCE não vai conseguir intervir de forma a aliviar a pressão sobre os mercados”, afirmou Ipek Ozkardeskaya, analista sénior da Swissquote, à Reuters.
A situação em França levou mesmo o ministro das Finanças do país a afirmar que o mercado obrigacionista está a funcionar corretamente e que não é necessária uma “mão divina” para intervir na dívida do país. Roland Lescure realça ainda que não existem disrupções no mercado e que a subida das yields se deve à alteração das expectativas em relação às taxas de juro e a um reajustamento dos preços.
O que esperar a seguir
“Os mercados vão estar atentos para perceber se esse contágio [no mercado da dívida] continua“, destaca Kiran Ganesh, estratega de multiativos da UBS Global Wealth Management. “Nesta fase, aquilo que mais tranquilizaria os mercados seria uma intervenção monetária”, acrescentou, referindo-se à possibilidade de o BCE comprar obrigações para aliviar as tensões nos mercados.
Segundo os economistas do ING, a reunião de outubro do BCE, que se realiza dentro de três semanas, deverá discutir a situação de França. O banco refere que a autoridade liderada por Christine Lagarde poderá suavizar o discurso, sinalizando um menor número de subidas das taxas do que aquele que os mercados tinham descontado, ou anunciar compras de dívida, para acalmar os investidores.
A situação política e social em França também deverá continuar a determinar a evolução dos ativos no país.
A frase
A reunião do BCE de outubro não parece ser uma reunião para discutir novas subidas das taxas de juro. Essa discussão deverá ficar para a reunião de dezembro. No entanto, a reunião de outubro poderá proporcionar uma discussão mais geral sobre a forma de reagir à atual situação em França e às especulações de alguns participantes no mercado sobre uma nova crise da dívida soberana na zona euro.
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