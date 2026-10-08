Ativo do dia. “Selloff” na dívida conduz bolsa francesa a mínimos de seis meses

O ativo

CAC-40. O índice de referência da bolsa francesa, que agrega as 40 maiores empresas cotadas no país, tem estado sob pressão, arrastado pela crise da dívida do país. A bolsa de Paris esteve novamente a recuar para mínimos de março, com os investidores a mostrarem-se muito nervosos com a situação orçamental do país, num momento em que prosseguem as manifestações nas ruas parisienses.

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Numa sessão marcada pela subida dos preços do petróleo e pela manutenção do selloff na dívida, o setor da banca europeu destacou-se nas perdas, ao baixar para mínimos de três meses.

O marco

O CAC-40 fechou a sessão desta quinta-feira a recuar 0,51% para 7.729,69 pontos, um novo mínimo de março deste ano, num momento em que persiste uma grande preocupação em torno das finanças francesas.

O dia ficou marcado pelas quedas do setor financeiro. O Société Générale afundou 5%, enquanto o BNP Paribas tombou 3,9% e o Credit Agricole desvalorizou 3,4%.

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A causa

A escala do prémio de risco da dívida pública francesa está a fazer soar os alarmes nos mercados. Num momento em que a taxa de referência a 10 anos do país negoceia próxima dos 5%, com o diferencial da yield da obrigações gaulesas em relação às equivalentes da Alemanha — as bunds –– a atingir o nível mais elevado desde a crise da dívida da Zona Euro em 2011, os investidores estão a desfazer-se de ações de empresas mais expostas à crise, como é o caso da banca.

“O que se está a ver nos bancos europeus é uma crise da dívida na zona euro cada vez mais evidente, que está a pesar sobre as expectativas de crescimento numa altura em que os preços da energia estão a fazer subir as expectativas de inflação e o BCE não vai conseguir intervir de forma a aliviar a pressão sobre os mercados”, afirmou Ipek Ozkardeskaya, analista sénior da Swissquote, à Reuters.

A situação em França levou mesmo o ministro das Finanças do país a afirmar que o mercado obrigacionista está a funcionar corretamente e que não é necessária uma “mão divina” para intervir na dívida do país. Roland Lescure realça ainda que não existem disrupções no mercado e que a subida das yields se deve à alteração das expectativas em relação às taxas de juro e a um reajustamento dos preços.

O que esperar a seguir

“Os mercados vão estar atentos para perceber se esse contágio [no mercado da dívida] continua“, destaca Kiran Ganesh, estratega de multiativos da UBS Global Wealth Management. “Nesta fase, aquilo que mais tranquilizaria os mercados seria uma intervenção monetária”, acrescentou, referindo-se à possibilidade de o BCE comprar obrigações para aliviar as tensões nos mercados.

Segundo os economistas do ING, a reunião de outubro do BCE, que se realiza dentro de três semanas, deverá discutir a situação de França. O banco refere que a autoridade liderada por Christine Lagarde poderá suavizar o discurso, sinalizando um menor número de subidas das taxas do que aquele que os mercados tinham descontado, ou anunciar compras de dívida, para acalmar os investidores.

A situação política e social em França também deverá continuar a determinar a evolução dos ativos no país.

A frase