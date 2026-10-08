Atrasos nos aeroportos no verão atingiram 10,8 milhões de minutos e custaram mil ME

Os atrasos nos aeroportos da Europa este verão ascenderam a 10,8 milhões de minutos perdidos, o equivalente a 20 anos e meio, e custaram cerca de mil milhões de euros às companhias aéreas europeias, foi hoje anunciado.

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“Infelizmente, tivemos 10,8 milhões de minutos de atrasos. Isto equivale a 20 anos e meio das nossas vidas coletivas perdidos no ar ou no solo, e representa um custo de cerca de 1.000 milhões de euros para as companhias aéreas”, disse a diretora-geral da Associação das Companhias Aéreas Europeias (Airlines for Europe, A4E), Ourania Georgoutsakou, em conferência de imprensa em Bruxelas.

Relatando dados sobre o tráfego aéreo este verão na Europa, a responsável apontou que “o espaço aéreo e a capacidade continuam a ser um problema porque são responsáveis por quase 50% de todos os atrasos”.

“Enquanto continuarmos a ter níveis tão baixos de capacidade e problemas relacionados com o espaço aéreo em toda a Europa, o tráfego continuará a crescer. Estamos a limitar-nos a nós próprios ao permitir que este tipo de problemas persista”, alertou.

Ainda assim, Ourania Georgoutsakou observou que “os europeus continuam a precisar e a querer viajar de avião, uma vez que o tráfego aumentou 2,3% neste verão, de acordo com a base de dados da União Europeia”.

A estimativa de crescimento do tráfego é, em média, de 2% por ano.

“Por isso, é mais do que tempo de resolver este problema” de capacidade, reforçou.

Num verão também marcado pela entrada em vigor do novo Sistema de Entrada/Saída (EES), para gestão das fronteiras da União Europeia, foram ainda registadas “filas de espera de até cinco ou cinco horas e meia em alguns aeroportos europeus”, de acordo com Ourania Georgoutsakou.

“Uma implementação adequada do sistema EES também significaria que poderíamos planear e alocar o pessoal e os recursos necessários, de modo a garantir que não existem estrangulamentos e que os passageiros não ficam sentados em filas enquanto tentam chegar ao seu destino”, defendeu a responsável.

A A4E representa as maiores companhias aéreas da Europa, incluindo a portuguesa TAP.