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Autarquias perdem com IRS, mas têm mais receita no OE2027

As autarquias vão ter acesso a mais fundos, mas uma menor dotação por via do IRS, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2027 entregue pelo Governo.

As autarquias vão ter acesso a mais fundos, mas uma menor dotação por via do IRS. Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2027, conhecida nesta quinta-feira, o FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) aumenta 238,64 milhões de euros, o Fundo Social Municipal (FSM, atribuído para funções sociais como educação e ação social) sobe 30,11 milhões e o financiamento da descentralização cresce 40,24 milhões. Na soma dos fundos destinados ao poder local, incluindo a subvenção para freguesias e as transferências para as CIM (Comunidades Intermunicipais) e Áreas Metropolitanas, verifica-se um reforço de 4,75% face ao OE2026, na ordem dos 330 milhões de euros.

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De acordo com o documento, os critérios de distribuição são alterados. O crescimento nominal mínimo da participação de cada município nos impostos do Estado baixa de 2,74% para 2,3%. O OE27 passa também a repartir o excedente por dois critérios: 85% segundo as regras de variação das transferências e 15% em função da capitação, favorecendo os municípios que não mantenham, durante três anos consecutivos, uma capitação média superior à nacional.

Relevante para as autarquias é o crescimento para mais do dobro do valor do Fundo de Emergência Municipal. A autorização de despesa passa de 10 milhões para 22,51 milhões de euros, um aumento de 125,1%. O OE27 permite ainda que, em caso de calamidade, o fundo seja financiado por fundos europeus, outras fontes internacionais ou empréstimos do Banco Europeu de Investimento.

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