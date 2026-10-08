Auto Regulação Publicitária volta a dar razão ao Continente e manda suspender nova campanha do Lidl

O Júri de Ética da Auto Regulação Publicitária considerou "enganosa" a comparação de preços feita pelo Lidl e "denegridora" a publicidade do spot de rádio que corta o nome do Continente com "piiii".

A Auto Regulação Publicitária (ARP) deliberou que o Lidl deve cessar “de imediato” a divulgação da campanha “Nitidamente Mais Baratos”, difundida desde 7 de setembro de 2026. A decisão do Júri de Ética da ARP surge na sequência de uma queixa apresentada pelo Continente.

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É a segunda vez este ano que a ARP se pronuncia sobre uma campanha comparativa do Lidl a pedido do Continente. Em maio, o Júri considerou ilícita a campanha “É uma cabazada até 16,78€ mais barato”.

A nova campanha compara o preço de um cabaz de 33 artigos essenciais no Lidl com o de dois supermercados concorrentes, com base em preços recolhidos a 20 de agosto. Foi divulgada em folheto, na televisão, na rádio e na internet (site institucional, Youtube e Instagram).

O Continente alegou que a frase “No Lidl um cabaz de compras é nitidamente mais barato do que na concorrência” transmite uma vantagem sobre todos os operadores do mercado. Segundo a insígnia da MC, essa mensagem vai além de uma comparação limitada a 33 artigos e a dois concorrentes. O Lidl respondeu que a comparação se refere a um cabaz determinado e que uma nota no anúncio delimita o universo comparado. O Júri deu razão ao Continente. Segundo a decisão, a frase transmite ao consumidor “a ideia de que todos os restantes operadores do mercado praticam preços sistematicamente mais elevados e menos competitivos”, o que constitui “uma comunicação comercial enganosa”.

Na análise, o Júri teve também em conta as alegações “N.º 1 em qualidade preço segundo os consumidores” e “Somos oficialmente N.º 1 em preço!“, apoiadas num estudo da Ipsos Apeme. O Continente argumentou que o Lidl não divulga a data, a metodologia nem a amostra desse estudo. O Lidl defendeu que se trata de uma campanha autónoma, que avalia a perceção dos consumidores sobre a relação qualidade/preço. O Júri entendeu que, embora o Lidl invoque a “separação muito clara entre as duas campanhas”, tal “não invalida que o consumidor médio as percecione em simultâneo”. Conclui ainda que as alegações induzem o consumidor em erro e que o estudo “deveria estar disponível ao público”.

O Continente alegou que a informação necessária à verificação da comparação é “de difícil acesso”, algo a que o Lidl respondeu que “facilmente se encontra o botão com mais informação sobre a campanha”. O Júri concluiu que essa facilidade de acesso “não se verifica, para um consumidor médio”. Acrescentou que as notas que remetem para o site “possuem um destaque de difícil leitura, por comparação com o dos claims que visam esclarecer”.

Entre a recolha dos preços e o início da campanha passaram 18 dias. Segundo o Continente, nesse período os preços deixaram de corresponder aos praticados nas suas lojas. O Lidl justificou o intervalo com a validação e a produção dos materiais e com a antecedência necessária para imprimir os folhetos. O Júri reconheceu que “algum desfasamento é inerente ao processo de produção publicitária”. Notou, no entanto, que o Lidl não apresentou prova de que os preços se mantiveram estáveis e que “o ónus da prova lhe incumbia”. Para o Júri, a data de recolha “deveria constar da publicidade divulgada em todos os suportes, de forma legível”.

Spot de rádio em foco

No spot de rádio, o Continente alegou que os sinais sonoros de censura que interrompem o nome “Conti(piiii)” levam o público a “completar mentalmente a expressão que o anúncio deixa subentendida”. No diálogo, uma personagem afirma: “Nunca mais vou ao Conti(piiii)”.

O Lidl respondeu que estes sinais servem para “ocultar palavras que podem ser secretas” ou “criar uma situação de suspense, em nada relacionada com qualquer obscenidade”. O Júri deu razão ao Continente e considerou que o spot constitui uma prática de publicidade “denegridora e desacreditadora da concorrência”. Entendeu que o nome da marca “é associado a uma expressão que não se pode proferir, por indecente”, e que “não se trata aqui de meras ‘palavras’, ‘secretas’, ou não, mas sim de um nome de marca protegido”.

Nos anúncios de televisão, o Continente alegou que o cesto encarnado e a roupa da personagem apresentada como cliente da concorrência permitem identificar a sua insígnia. O Lidl negou a semelhança com a farda do Continente e afirmou que a personagem transporta um saco vermelho, e não um cesto. O Júri considerou esta discussão “algo irrelevante”, porque a campanha faz publicidade comparativa explícita em todos os meios.

O Júri observou ainda que o Continente e o Lidl inseriram documentos e ilustrações de peças publicitárias no texto da queixa e da contestação, em vez de as juntarem como documentos separados. Segundo a ARP, esse procedimento contraria o regulamento e pode comprometer a produção de prova, incluindo num eventual recurso. Ainda assim, o Júri decidiu não convidar o Continente a corrigir a queixa, tendo em conta a necessidade de assegurar a celeridade do processo.