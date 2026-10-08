Banqueiros querem Orçamento com “contas equilibradas” face a incerteza externa

É dia de Orçamento do Estado para 2027. O ministro das Finanças vai entregar a proposta à Assembleia da República ao início da tarde. Os líderes dos principais bancos em Portugal fazem um apelo: “É muito importante termos chegado até aqui com um equilíbrio das contas públicas, não vamos estragar agora quando o cenário à nossa volta não é mais favorável”, declarou o presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa.

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“É importante que o Orçamento mantenha as contas equilibradas e que concentre os apoios nas classes mais desfavorecidas”, acrescentou Miguel Maya, CEO do BCP, na Money Conference, realizada pelo Diário de Notícias e Dinheiro Vivo, em Cascais.

“Estou mais preocupado com o que não está no Orçamento, que são as transformações que se têm de fazer na habitação, na Justiça, no licenciamento”, elencou ainda Miguel Maya. Ainda assim, salientou que é importante manter “contas certas” e “não esquecer que rácio da divida não deve ser comparado com outros países”. “Estamos muito mais vulneráveis a um setor e se houver um problema nesse setor o impacto que tem no país é muitíssimo superior do que numa economia mais diversificada”, sublinhou o líder do BCP.

Já Isabel Guerreiro, CEO do Santander Portugal, considerou que o Orçamento deve trazer “previsibilidade e estabilidade” para as famílias e empresas. “O ambiente internacional já está imprevisível para estarmos a acrescentar mais imprevisibilidade”, atirou.

Nesse sentido, pediu “sentido de Estado” aos partidos para que o Orçamento possa ser bem executado no próximo ano para que possam surgir bons projetos e “Portugal possa crescer”. “Ganhámos credibilidade externa que é importante manter”, atirou ainda Oliveira e Costa.

“Portugal angariou uma reputação que lhe permite pagar menos na dívida de longo prazo do que outros países. Isso aconteceu em parte pela maneira como nos comportámos. O nosso país vizinho não tem um Orçamento há quatro anos”, explicou o presidente do BPI.