Em atualização CFP valida previsões do Governo no OE2027 mas alerta para riscos no crescimento
Parecer do organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral sinaliza dúvidas nas previsões do Governo na proposta orçamental quanto ao crescimento do PIB e, sobretudo, da taxa de inflação.
O Conselho das Finanças Públicas (CFP) validou as previsões macroeconómicas do Governo para o Orçamento do Estado de 2027 (OE2027), mas alertou para riscos de crescimento económico inferior ao previsto e de uma inflação mais elevada.
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“No que respeita à inflação, destaca-se uma potencial subestimação tanto em 2026, como em 2027“, refere o CFP, no parecer sobre o cenário macroeconómico que acompanha a proposta orçamental.
O organismo independente considera que o cenário do Governo se apresenta “globalmente como estatisticamente provável”, embora identifique riscos descendentes para a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.
(Notícia em atualização)
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