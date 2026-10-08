CFP valida previsões do Governo no OE2027 mas alerta para riscos no crescimento

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) validou as previsões macroeconómicas do Governo para o Orçamento do Estado de 2027 (OE2027), mas alertou para riscos de crescimento económico inferior ao previsto e de uma inflação mais elevada.

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“No que respeita à inflação, destaca-se uma potencial subestimação tanto em 2026, como em 2027“, refere o CFP, no parecer sobre o cenário macroeconómico que acompanha a proposta orçamental.

O organismo independente considera que o cenário do Governo se apresenta “globalmente como estatisticamente provável”, embora identifique riscos descendentes para a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.

(Notícia em atualização)