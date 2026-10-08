China acelera construção de data centers para ganhar liderança na IA

A China está a acelerar a construção de data centers em regiões do interior do país, numa corrida para criar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e reduzir a distância face aos Estados Unidos.

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O investimento está a concentrar-se sobretudo em zonas onde existe mais espaço disponível e energia a preços competitivos. Um dos exemplos é Ulanqab, na Mongólia Interior, onde estão já construídos ou planeados 89 centros de dados, avança o FT.

Pequim procura assim transformar uma das suas principais vantagens — a capacidade de mobilizar rapidamente terrenos, energia e construção — numa vantagem na corrida tecnológica pela IA.

A estratégia assume uma importância que vai muito além da construção de novos edifícios. Para o Governo chinês, o desenvolvimento da inteligência artificial é “uma prioridade nacional e está ligado ao aumento da produtividade da economia, ao reforço da influência tecnológica do país e à consolidação da sua posição geopolítica”.