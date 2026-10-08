Compensação às autarquias pela descentralização sobe apenas em linha com inflação
Nos últimos anos, autarquias assumiram funções do Estado central. Apesar das reivindicações da ANMP para reforço de verbas que compense o passado, a subida no OE2027 até fica abaixo da inflação.
A proposta do Governo para o Orçamento do Estado do próximo ano prevê uma subida de 2,8% na compensação às autarquias pelas funções que estas assumiram na saúde, educação, cultura e ação social.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O Fundo de Financiamento da Descentralização é, segundo o documento entregue pelo ministro das Finanças nesta quinta-feira, atualizado, mas uma décima abaixo dos 2,9% estimados no OE2027 para a inflação de 2026.
A proposta agora conhecida vem gorar o desejo expresso pelo vice-presidente da associação de municípios (ANMP), Nuno Piteira Lopes. Na quarta-feira, ao ECO/Local Online, o também presidente da Câmara de Cascais afirmou:
"os municípios não podem continuar a financiar o Estado, por via de serem delegadas mais competências do que aquilo que são as verbas transferidas para os municípios. Seria decisivo o Governo dar um passo em frente e poder corrigir esses desequilíbrios. O que está acumulado para trás e poder acertar para que daqui para a frente não se continue a acumular esses défices.”
A maior quebra de ritmo da subida verifica-se na ação social, com um crescimento de apenas 2,4%, ao passo que a saúde e a educação sobem em linha com a inflação. Quando observada a subida relativa, a cultura sai claramente reforçada, com um crescimento de 4,2%, ainda que em valor absoluto se trate de uma variação residual de apenas 1,3 milhões de euros num bolo total de quase 1.500 milhões de euros.
Em valor absoluto, a maior subida cabe à educação, capítulo em que se inclui a assunção pelas autarquias de despesas em construção e obras nas escolas de ensino básico e secundário, para lá de pessoal não docente. A subida cifra-se em pouco mais de 33 milhões de euros, ou 2,8%.
O vice-presidente da ANMP afirmara, na quarta-feira, que “uma das prioridades que devia ser colocada no OE para com os municípios é o poder repor os défices financeiros que têm sido criados por via da descentralização de competências, nomeadamente na área da educação”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Compensação às autarquias pela descentralização sobe apenas em linha com inflação
{{ noCommentsLabel }}