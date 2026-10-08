Complemento solidário para idosos vai aumentar 50 euros em 2027

O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI) vai subir 50 euros, atingindo 720 euros no próximo ano. Esta atualização consta da proposta de Orçamento do Estado para 2027, que foi entregue esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no Parlamento.

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“Na área da pobreza, será reforçado o valor de referência do complemento solidário para idosos, em 50 euros, passando de 670 euros para 720 euros, com o objetivo de alcançar o montante de 870 euros em 2029″, lê-se no relatório que acompanha a proposta de lei do Executivo, que indica que a despesa total com esta prestação deverá atingir o montante de 100 milhões de euros.

“O reforço no rendimento obtido por este apoio social pretende ser uma via de combate à pobreza e exclusão social, especialmente em pessoas idosas em situação mais vulnerável”, salienta ainda o Governo.

O CSI serve para complementar os outros rendimentos do beneficiário. Deste modo, são apurados, primeiro, os rendimentos do idoso, que depois são confrontados com o valor de referência. A diferença entre esses dois montantes corresponde ao valor da prestação que é paga pela Segurança Social.

O Governo tem como meta, no seu programa, aumentar progressivamente o valor de referência do CSI até atingir os 870 euros em 2029, como já referido. Na próxima legislatura, a meta é equiparar ao valor do salário mínimo nacional.

Além de mudar o valor de referência desta prestação, o Governo também alterou as regras em 2024, passando a excluir os rendimentos dos filhos do beneficiário cálculo deste apoio. Tal tem feito, por um lado, aumentar o universo de idosos abrangidos, e, por outro, subir os valores pagos pela Segurança Social.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) no Ministério do Trabalho, que são relativos a agosto, existem mais de 248 mil beneficiários do CSI, dos quais seis em cada dez são mulheres. O valor médio da prestação situa-se em 214,86 euros.