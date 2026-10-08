Conferência Mobility & Digital Twins

BRANDS' ECO Dados de mobilidade ajudam cidades a planear transportes

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Os gémeos digitais prometem melhorar transportes e investimento urbano, mas exigem dados fiáveis, sistemas abertos e capacidade de decisão. Investigadores mostram o que já funciona e o que falta fazer

Uma cidade pode hoje saber onde estão os autocarros, quantas pessoas validaram o passe e como se distribui o trânsito. A questão é se consegue usar essa informação para decidir onde reforçar uma linha, instalar um polo de mobilidade ou alterar uma rua. No Mobility & Digital Twins: Enabling the data-driven City of Tomorrow, encontro sobre mobilidade urbana que decorreu na sexta-feira no campus da NOVA IMS, em Lisboa, esteve em debate o tema da transformação dos dados de mobilidade em melhores decisões urbanas.

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No painel da manhã, que reuniu um conjunto de investigadores, foram apresentadas soluções que procuram dar resposta a este problema. Os projetos de Madrid, Luxemburgo e Lisboa serviram de exemplo do que já está a ser feito ou testado e, em alguns casos, com resultados concretos da utilização de gémeos digitais e de modelos que combinam dados da cidade com ferramentas de análise e simulação.

A conversa que se seguiu às apresentações também deixou claro que o investimento tecnológico só produz valor quando os dados são fiáveis, os sistemas comunicam entre si, e os resultados chegam às equipas responsáveis pelo planeamento e pela operação.

É preciso garantir a qualidade dos dados

Pedro Javier Fernandez, responsável pelos projetos internacionais de mobilidade e ambiente da Câmara de Madrid, partilhou, na sua intervenção, a dimensão do desafio numa cidade onde os movimentos deixaram de seguir apenas o percurso previsível entre casa e trabalho. Turismo, concertos e outros grandes eventos alteram a procura de transporte de um dia para o outro e, para preparar a resposta, Madrid cruza informação sobre diferentes modos de deslocação e procura antecipar onde serão necessários mais recursos.

O responsável usou como exemplo a realização de concertos e competições desportivas, em que conhecer os fluxos esperados permite estudar onde acrescentar autocarros antes mesmo de as pessoas chegarem. Os mesmos dados ajudam a avaliar decisões de maior duração, como o traçado de uma ciclovia ou a reorganização do espaço público. “Precisamos de governança e esse é também um caminho digital em que temos que investir”, afirmou o responsável.

Analisar quantas pessoas se deslocam e para onde vão não implica conhecer a identidade de cada uma

Pedro Javier Fernandez

Responsável pelos projetos internacionais de mobilidade e ambiente da Câmara de Madrid

Em Madrid, o gémeo digital também serve projetos de infraestrutura. Pedro Javier Fernandez descreveu o trabalho necessário para reunir informação sobre redes de água, eletricidade e telecomunicações em intervenções urbanas de grande escala. Quando essa informação está dispersa ou desatualizada, uma obra começa com mais incerteza sobre o que existe no subsolo. A sua integração pode apoiar o planeamento e reduzir dificuldades durante a execução. Para o município, há ainda uma exigência de privacidade. “Analisar quantas pessoas se deslocam e para onde vão não implica conhecer a identidade de cada uma”, sublinhou.

Noutra perspetiva, Ulrich Leopold, investigador do Luxembourg Institute of Science and Technology, explicou a arquitetura necessária para que estas ferramentas continuem a ser úteis ao longo do tempo. Partiu do exemplo de um polo de mobilidade que reúne transporte público, serviços partilhados e carregamento elétrico. A escolha da localização exige medir acessibilidade, procura e disponibilidade de energia, incluindo os efeitos sobre zonas menos servidas.

Os sistemas de informação geográfica (SIG) fornecem, segundo Ulrich Leopold, a base para relacionar ruas, edifícios e redes de transporte com observações recolhidas em diferentes momentos. A partir daí, os técnicos podem comparar cenários, publicar resultados e confrontar as previsões com o que acontece depois da intervenção. Mas a capacidade de repetir essa análise depende de interfaces e normas abertas, que permitem à cidade aproveitar os seus sistemas existentes e trocar componentes sem ficar dependente de uma única solução.

Ulrich Leopold (LIST), Alexandre Domingues (Transportes Metropolitanos de Lisboa), Candela Pelliza (NOVA Cidade Urban Analytics Lab) e Pedro Javier Fernandez (City of Madrid) participaram no debate, moderado por Sybille Meffre (POLIS) sobre transformar dados em melhores decisões

Há também condições para partilhar informação de operadores privados ou outros parceiros. O representante do Luxemburgo apontou a necessidade de definir a finalidade do uso, as permissões, a origem e a qualidade dos dados. A confiança nessa cadeia é, sublinhou, decisiva quando uma simulação sustenta investimento público. “É muito importante ter uma base confiável para manter a evidência ligada com a decisão e os seus resultados”, afirmou.

Dados podem ajudar na descarbonização das cidades

Candela Pelliza, investigadora do NOVA Cidade Urban Analytics Lab, centrou a sua apresentação na descarbonização. Para a investigadora, um gémeo digital deve permitir testar uma política antes de a aplicar e, mais tarde, verificar se produziu o efeito esperado. “Vamos simular o impacto, vamos testá-la, e depois podemos avaliar se os resultados são os mesmos que queremos”, explicou ao descrever esse ciclo de decisão.

A investigadora apresentou ainda o trabalho desenvolvido para criar ferramentas que possam ser usadas por vários municípios e ligadas às plataformas que já utilizam. Num dos exemplos, os modelos relacionam alterações no tráfego com a poluição e, por sua vez, os níveis de poluição com os efeitos na saúde. A utilidade para um decisor está em poder comparar hipóteses, ajustar parâmetros e perceber as consequências possíveis de cada escolha antes de avançar.

Em Lisboa, a TML usa dados de bilhética e de operação para acompanhar serviços, informar passageiros e ajustar o planeamento

A passagem da investigação para a gestão corrente continua, porém, a ser difícil e Candela Pelliza identificou obstáculos no acesso a dados em tempo real e na cooperação entre departamentos públicos. Acrescentou que envolver a comunidade nas decisões e integrar as ferramentas nos processos de governação são passos importantes a considerar, mas ainda por resolver. Uma simulação tecnicamente sólida perde parte do seu valor se a entidade que decide não conseguir obter os dados necessários ou usar os resultados a tempo, alertou.

Em jeito de exemplo, Alexandre Domingues, diretor de sistemas inteligentes da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), mostrou o trabalho operacional que antecede análises deste tipo. A TML recebe informação de operadores e sistemas distintos para gerir a rede, acompanhar serviços, disponibilizar informação aos passageiros e apoiar o planeamento. “As bases necessárias para a digitalização não são apenas dados, mas dados de qualidade”, sublinhou.

O representante da TML falou ainda sobre a uniformização da informação de bilhética e a ligação entre serviços planeados e a operação efetiva. Estes dados permitem verificar se um autocarro cumpriu o serviço, informar os passageiros sobre atrasos, analisar custos e utilização, e estudar alterações nos padrões de deslocação. A informação regressa depois ao planeamento, para ajustar a oferta ao que foi observado na rede. É uma utilização menos visível do que uma representação virtual da cidade, mas essencial para que qualquer modelo reflita o funcionamento real dos transportes.

Apesar de abordarem desafios distintos, as quatro intervenções deste painel mostraram opiniões semelhantes sobre o valor económico dos gémeos digitais que, nas perspetivas destes investigadores, mede-se pela qualidade das decisões que permitem tomar. Antecipar a procura, escolher melhor onde investir e avaliar o resultado de uma medida são ganhos possíveis. Para os alcançar, as cidades precisam de financiar e manter a recolha de dados, estabelecer regras de partilha, conservar o controlo sobre os seus sistemas e dar às equipas condições para usar a informação no trabalho diário.

Assista à conferência completa através do vídeo abaixo.

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