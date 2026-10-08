Dados de mobilidade ajudam cidades a planear transportes

Uma cidade pode hoje saber onde estão os autocarros, quantas pessoas validaram o passe e como se distribui o trânsito. A questão é se consegue usar essa informação para decidir onde reforçar uma linha, instalar um polo de mobilidade ou alterar uma rua. No Mobility & Digital Twins: Enabling the data-driven City of Tomorrow, encontro sobre mobilidade urbana que decorreu na sexta-feira no campus da NOVA IMS, em Lisboa, esteve em debate o tema da transformação dos dados de mobilidade em melhores decisões urbanas.

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No painel da manhã, que reuniu um conjunto de investigadores, foram apresentadas soluções que procuram dar resposta a este problema. Os projetos de Madrid, Luxemburgo e Lisboa serviram de exemplo do que já está a ser feito ou testado e, em alguns casos, com resultados concretos da utilização de gémeos digitais e de modelos que combinam dados da cidade com ferramentas de análise e simulação.

A conversa que se seguiu às apresentações também deixou claro que o investimento tecnológico só produz valor quando os dados são fiáveis, os sistemas comunicam entre si, e os resultados chegam às equipas responsáveis pelo planeamento e pela operação.

É preciso garantir a qualidade dos dados

Pedro Javier Fernandez, responsável pelos projetos internacionais de mobilidade e ambiente da Câmara de Madrid, partilhou, na sua intervenção, a dimensão do desafio numa cidade onde os movimentos deixaram de seguir apenas o percurso previsível entre casa e trabalho. Turismo, concertos e outros grandes eventos alteram a procura de transporte de um dia para o outro e, para preparar a resposta, Madrid cruza informação sobre diferentes modos de deslocação e procura antecipar onde serão necessários mais recursos.

O responsável usou como exemplo a realização de concertos e competições desportivas, em que conhecer os fluxos esperados permite estudar onde acrescentar autocarros antes mesmo de as pessoas chegarem. Os mesmos dados ajudam a avaliar decisões de maior duração, como o traçado de uma ciclovia ou a reorganização do espaço público. “Precisamos de governança e esse é também um caminho digital em que temos que investir”, afirmou o responsável.

Analisar quantas pessoas se deslocam e para onde vão não implica conhecer a identidade de cada uma Pedro Javier Fernandez Responsável pelos projetos internacionais de mobilidade e ambiente da Câmara de Madrid

Em Madrid, o gémeo digital também serve projetos de infraestrutura. Pedro Javier Fernandez descreveu o trabalho necessário para reunir informação sobre redes de água, eletricidade e telecomunicações em intervenções urbanas de grande escala. Quando essa informação está dispersa ou desatualizada, uma obra começa com mais incerteza sobre o que existe no subsolo. A sua integração pode apoiar o planeamento e reduzir dificuldades durante a execução. Para o município, há ainda uma exigência de privacidade. “Analisar quantas pessoas se deslocam e para onde vão não implica conhecer a identidade de cada uma”, sublinhou.

Noutra perspetiva, Ulrich Leopold, investigador do Luxembourg Institute of Science and Technology, explicou a arquitetura necessária para que estas ferramentas continuem a ser úteis ao longo do tempo. Partiu do exemplo de um polo de mobilidade que reúne transporte público, serviços partilhados e carregamento elétrico. A escolha da localização exige medir acessibilidade, procura e disponibilidade de energia, incluindo os efeitos sobre zonas menos servidas.

Os sistemas de informação geográfica (SIG) fornecem, segundo Ulrich Leopold, a base para relacionar ruas, edifícios e redes de transporte com observações recolhidas em diferentes momentos. A partir daí, os técnicos podem comparar cenários, publicar resultados e confrontar as previsões com o que acontece depois da intervenção. Mas a capacidade de repetir essa análise depende de interfaces e normas abertas, que permitem à cidade aproveitar os seus sistemas existentes e trocar componentes sem ficar dependente de uma única solução.

Há também condições para partilhar informação de operadores privados ou outros parceiros. O representante do Luxemburgo apontou a necessidade de definir a finalidade do uso, as permissões, a origem e a qualidade dos dados. A confiança nessa cadeia é, sublinhou, decisiva quando uma simulação sustenta investimento público. “É muito importante ter uma base confiável para manter a evidência ligada com a decisão e os seus resultados”, afirmou.

Dados podem ajudar na descarbonização das cidades

Candela Pelliza, investigadora do NOVA Cidade Urban Analytics Lab, centrou a sua apresentação na descarbonização. Para a investigadora, um gémeo digital deve permitir testar uma política antes de a aplicar e, mais tarde, verificar se produziu o efeito esperado. “Vamos simular o impacto, vamos testá-la, e depois podemos avaliar se os resultados são os mesmos que queremos”, explicou ao descrever esse ciclo de decisão.

A investigadora apresentou ainda o trabalho desenvolvido para criar ferramentas que possam ser usadas por vários municípios e ligadas às plataformas que já utilizam. Num dos exemplos, os modelos relacionam alterações no tráfego com a poluição e, por sua vez, os níveis de poluição com os efeitos na saúde. A utilidade para um decisor está em poder comparar hipóteses, ajustar parâmetros e perceber as consequências possíveis de cada escolha antes de avançar.

Em Lisboa, a TML usa dados de bilhética e de operação para acompanhar serviços, informar passageiros e ajustar o planeamento

A passagem da investigação para a gestão corrente continua, porém, a ser difícil e Candela Pelliza identificou obstáculos no acesso a dados em tempo real e na cooperação entre departamentos públicos. Acrescentou que envolver a comunidade nas decisões e integrar as ferramentas nos processos de governação são passos importantes a considerar, mas ainda por resolver. Uma simulação tecnicamente sólida perde parte do seu valor se a entidade que decide não conseguir obter os dados necessários ou usar os resultados a tempo, alertou.

Em jeito de exemplo, Alexandre Domingues, diretor de sistemas inteligentes da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), mostrou o trabalho operacional que antecede análises deste tipo. A TML recebe informação de operadores e sistemas distintos para gerir a rede, acompanhar serviços, disponibilizar informação aos passageiros e apoiar o planeamento. “As bases necessárias para a digitalização não são apenas dados, mas dados de qualidade”, sublinhou.

O representante da TML falou ainda sobre a uniformização da informação de bilhética e a ligação entre serviços planeados e a operação efetiva. Estes dados permitem verificar se um autocarro cumpriu o serviço, informar os passageiros sobre atrasos, analisar custos e utilização, e estudar alterações nos padrões de deslocação. A informação regressa depois ao planeamento, para ajustar a oferta ao que foi observado na rede. É uma utilização menos visível do que uma representação virtual da cidade, mas essencial para que qualquer modelo reflita o funcionamento real dos transportes.

Apesar de abordarem desafios distintos, as quatro intervenções deste painel mostraram opiniões semelhantes sobre o valor económico dos gémeos digitais que, nas perspetivas destes investigadores, mede-se pela qualidade das decisões que permitem tomar. Antecipar a procura, escolher melhor onde investir e avaliar o resultado de uma medida são ganhos possíveis. Para os alcançar, as cidades precisam de financiar e manter a recolha de dados, estabelecer regras de partilha, conservar o controlo sobre os seus sistemas e dar às equipas condições para usar a informação no trabalho diário.

Assista à conferência completa através do vídeo abaixo.