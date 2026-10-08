Deloitte Legal TELLES assessora ronda de investimento que impulsiona nova fase de crescimento da Frank

A Deloitte Legal TELLES prestou assessoria jurídica integral à ronda de investimento de 2,9 milhões de euros da FRANK, liderada pela Armilar e pela Start Ventures, tendo acompanhado igualmente a estruturação e implementação do plano de incentivos para colaboradores da empresa.

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A intervenção da Deloitte Legal TELLES abrangeu, assim, duas dimensões da operação: a assessoria à ronda de investimento e o desenho da estrutura de incentivos destinada à equipa da FRANK, no âmbito da nova fase de crescimento da empresa.

A equipa da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Ofélia Pinto de Queiroz, sócia responsável pela área de Venture Capital, com Delber Pinto Gomes e João Pedro Folhadela na condução e coordenação da assessoria. Participaram igualmente Gabriela Marques Duarte, associada, e Filipe Sanches Encarnação, advogado estagiário.

Fundada por António Castro, Ricardo Vallejo e Alexandre Silva, a FRANK desenvolve inteligência artificial aplicada à mediação de seguros. O seu AI Operator executa tarefas administrativas nos sistemas e portais das seguradoras, permitindo aos mediadores dedicar mais tempo ao aconselhamento e acompanhamento dos clientes. Em menos de um ano de comercialização, a plataforma chegou a mais de 350 agências e 1.500 utilizadores em Portugal, realizando cerca de 70 mil tarefas por mês.

O capital angariado permitirá à FRANK reforçar a investigação e desenvolvimento, consolidar o apoio aos mediadores e preparar a entrada em mercados internacionais, prevista para 2027. A ronda é liderada pela Armilar, investidora de capital de risco com mais de 500 milhões de euros em ativos sob gestão e foco em empresas com forte diferenciação tecnológica, e pela Start Ventures, que investe internacionalmente em empresas tecnológicas B2B, em particular nos setores de fintech e insurtech.

“A operação reforça o posicionamento da Deloitte Legal TELLES na assessoria a operações de Venture Capital, nomeadamente em rondas de investimento, estruturas de participação e planos de incentivos, acompanhando empresas e investidores nas diferentes dimensões jurídicas associadas aos seus processos de crescimento”, segundo comunicado do escritório.