Depois do regresso à rotina, é hora de reorganizar as finanças

Depois das férias, a rotina já voltou e, com ela, chegaram também os gastos que marcam esta altura do ano. Material escolar, livros, explicações, atividades extracurriculares e, no caso de quem tem filhos a entrar na universidade, propinas, deslocações ou alojamento podem ter representado um esforço adicional para muitas famílias, juntando-se aos encargos habituais.

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É neste contexto que reorganizar os créditos existentes pode ajudar a recuperar algum espaço no orçamento, depois dos gastos associados ao regresso à rotina. O crédito consolidado não financia diretamente o material escolar, as propinas ou outro tipo de despesas. No entanto, ao juntar vários créditos numa só prestação, pode reduzir o encargo mensal e libertar margem no orçamento, tornando também mais previsível a gestão das contas da família.

A subida do custo de vida voltou a apertar o orçamento das famílias. Em agosto de 2026, a inflação atingiu 3,3%, com os produtos energéticos a registarem uma subida de 12,2% face ao ano anterior. O aumento do preço do gasóleo explicou quase toda a aceleração da inflação nesse mês, enquanto os alimentos não transformados ficaram 3,4% mais caros.

Ao mesmo tempo, a Euribor voltou a subir e, em agosto, os prazos a seis e a 12 meses atingiram os níveis mais elevados desde 2024.

Num contexto em que os custos do dia a dia ocupam uma fatia cada vez maior do orçamento, torna-se ainda mais importante perceber quanto está comprometido com os encargos financeiros que já existem. Quando existem vários créditos, a gestão mensal pode tornar-se mais complexa. São diferentes prestações, datas de pagamento e prazos, que tornam mais difícil perceber quanto do rendimento está efetivamente comprometido. Ao consolidar os créditos, passa a existir uma única prestação e um único prazo.

Por isso, o crédito consolidado não tem necessariamente de ser encarado como uma medida de último recurso. É uma forma de reorganizar compromissos financeiros que já existem e procurar uma estrutura de pagamentos mais ajustada à realidade do orçamento. Ao libertar margem mensal, pode também ajudar a recuperar algum controlo sobre as finanças e a poupar para o futuro.

Não sabe por onde começar? Há quem trate do processo consigo

Avaliar se a consolidação faz sentido, comparar propostas e tratar da documentação pode parecer uma tarefa adicional numa altura do ano em que a gestão das despesas já exige atenção. É precisamente neste ponto que o acompanhamento de um intermediário de crédito como o Doutor Finanças, pode fazer a diferença. O cliente não precisa de contactar vários bancos e tratar individualmente de todo o processo. O acompanhamento é feito ao longo das diferentes etapas:

1. Análise da situação financeira

O processo começa por perceber as necessidades e objetivos do cliente. É atribuído um especialista dedicado, que analisa a situação financeira e procura identificar as soluções que podem ser adequadas a cada caso.

2. Procura e negociação de propostas

O Doutor Finanças negoceia junto de diferentes bancos e entidades financeiras, procurando propostas que tenham em conta a realidade do cliente. Desta forma, em vez de o cliente ter de contactar cada entidade individualmente, essa comparação é feita pelo intermediário.

3. Acompanhamento do início ao fim

Depois de analisada a situação do cliente, o especialista apresenta as propostas e ajuda a compará-las, explicando as diferenças entre cada uma. A escolha é sempre do cliente. Depois de tomada a decisão, o Doutor Finanças acompanha toda a componente burocrática até à conclusão do processo. Fale já hoje com o Doutor. O processo de intermediação de crédito é gratuito.

Doutor Finanças, Unipessoal, Lda está registado no Banco de Portugal (nº0000420), como intermediário de crédito vinculado sem regime de exclusividade tendo contrato celebrado com: COFIDIS, BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., ABANCA Portugal, S.A., BANKINTER, S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL, BANCO BPI, S.A., BANCO CTT S.A., BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A., NOVO BANCO, S.A, MONTEPIO CRÉDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A, UNION DE CRÉDITOS INMOBILIÁRIOS, S.A – ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO (SOCIEDAD UNIPERSONAL) – SUCURSAL EM PORTUGAL, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.- SUCURSAL EM PORTUGAL, UNICRE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA e CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, SICAM – Caixa Central e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A, YOUNITED S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL e BANCO ACTIVOBANK, S.A. O Doutor Finanças está autorizado a: (i) apresentação ou proposta de contratos de crédito consumidores; (ii) assistência a consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si apresentados ou propostos; (iii) prestação de serviços de consultoria. Doutor Finanças é uma marca detida pela Doutor Finanças, Unipessoal, Lda.