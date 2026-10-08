Depois do sucesso da Isar, Noruega prepara 58 milhões para segunda plataforma de lançamentos espaciais

A Noruega vai avançar com um segundo launch pad no Porto Espacial de Andøya, no norte do país, para reforçar a capacidade de lançamento de satélites e a autonomia europeia de acesso ao Espaço, um mês depois da alemã Isar Aerospace tornar-se a primeira empresa comercial a lançar um foguetão para a órbita a partir da Europa.

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O Governo norueguês propôs 323,3 milhões de coroas norueguesas (cerca de 29 milhões de euros) para o projeto no orçamento de 2027, que deverá ter um custo total estimado de 646 milhões de coroas (58 milhões de euros) e ficar concluído em 2028.

“No atual contexto de segurança, o porto espacial tornou-se um ativo estratégico tanto para a Noruega quanto para a Europa. Por isso, estamos a facilitar o aumento da capacidade de lançamento para salvaguardar o acesso da Noruega e da Europa ao espaço”, afirmou a Ministra da Indústria e Comércio, Cecilie T. Myrseth, citada em comunicado da Agência Espacial Norueguesa.

O investimento será dividido entre os ministérios da Defesa e da Indústria, Comércio e Pescas e executado pela agência estatal norueguesa responsável pelas infraestruturas de Defesa. O Andøya Spaceport ficará responsável pela exploração da infraestrutura através de um contrato de longa duração, enquanto as Forças Armadas norueguesas assegurarão a segurança da área envolvente.

A nova infraestrutura pretende reforçar a capacidade de lançamento em situações de crise, permitindo colocar rapidamente em órbita satélites de substituição caso os ativos existentes sejam danificados ou surjam novas necessidades operacionais. Os satélites são considerados infraestrutura crítica para comunicações, navegação, segurança civil e operações militares, sobretudo no Ártico.

“A solução proposta oferece um porto espacial sob controlo nacional norueguês com capacidade suficiente para dar uma contribuição significativa à capacidade de lançamento da Noruega e da Europa. Esta é uma importante contribuição norueguesa para a nossa segurança europeia compartilhada”, vincou o ministro da Defesa da Noruega, Tore Sandvik, na mesma nota.

Lançamento abriu a corrida europeia

A decisão surge depois do primeiro lançamento orbital a partir de Andøya, realizado a 5 de setembro com o foguetão Spectrum da alemã Isar Aerospace. Na segunda tentativa, a empresa alemã avaliada em cerca de dois mil milhões de euros colocou cinco pequenos satélites em órbita, tornando-se a primeira empresa comercial a conseguir lançar um foguetão para a órbita a partir da Europa.

O sucesso da Isar está também a acelerar a competição entre infraestruturas europeias. O lançamento provocou “uma corrida aos portos espaciais”, numa altura em que novos operadores de lançadores estão a ganhar maturidade.

Em setembro, o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, defendeu em declarações ao ECO/eRadar que Portugal precisa de avançar rapidamente e que a ilha de Santa Maria, nos Açores, deve conseguir realizar um lançamento “nem que seja suborbital”.

O responsável frisou que a localização portuguesa poderá ser mais competitiva para determinados tipos de órbita, enquanto a Noruega apresenta vantagens para órbitas polares.