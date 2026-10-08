Discos Pedidos. Pensionistas vão receber aumento extra permanente?

Os “Discos pedidos” são uma rubrica semanal do ECO, criada no âmbito do A Caminho do Orçamento do Estado para 2027. Todas as semanas, às quintas-feiras, analisamos uma proposta relevante, explicamos a fundo o que está em causa e questionamos a probabilidade de receber “luz verde” no Parlamento.

O último mês do ano vai ser sinónimo do pagamento aos pensionistas de um novo suplemento extraordinário one-off. Mas os partidos da oposição estão a pressionar o Governo para que este avance também com aumentos adicionais permanentes das reformas. Esta quinta-feira, dia em que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 será entregue no Parlamento, serão discutidos cinco projetos de resolução nesse sentido. E é expectável que o tema seja colocado em cima da mesa também na fase da especialidade da discussão do plano para as contas públicas do próximo ano.

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Comecemos pelas propostas que vão esta tarde a debate. O projeto de resolução da autoria do PCP recomenda ao Governo que avance com um aumento intercalar das pensões e reformas no mínimo de 50 euros por pensionista, com retroativos a 1 de julho. Já o do Bloco de Esquerda defende que, pelo menos, metade do valor do suplemento que será pago em dezembro seja “absorvido” de forma permanente pela pensão base.

Ainda à esquerda, o Livre quer que o Parlamento recomende ao Executivo que aumente em 40 euros as pensões de valor igual ou inferior a duas vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), a partir de 1 de novembro. Já o projeto de resolução do PAN prevê a negociação com as entidades representantes de reformados e pensionistas com vista ao “aumento das pensões, especialmente as de mais baixo valor”, de forma a compensar a perda de poder de compra resultante do aumento generalizado do custo de vida e a reduzir as desigualdades de género no sistema de pensões, sem comprometer a sustentabilidade presente e futura da Segurança Social.

Também o Chega põe a debate um projeto de resolução esta quinta-feira, que indica que o Governo deverá, nomeadamente, promover ainda este ano uma valorização permanente das pensões de velhice, invalidez e sobrevivência até três vezes o IAS.

O Chega quer também que se defina um plano plurianual, com etapas anuais e estimativa dos encargos, para a aproximação progressiva dos valores mínimos das pensões ao Indexante dos Apoios Sociais em vigor em cada ano. Este plano deve incluir, no entender do partido de André Ventura, “numa fase posterior e para carreiras contributivas longas, a aproximação gradual das pensões mínimas à remuneração mínima mensal garantida, em condições compatíveis com a sustentabilidade financeira do sistema de pensões”.

Ou seja, neste momento, cinco dos partidos com assento na Assembleia da República defendem que a valorização extraordinária das pensões não se deve ficar pelos suplementos one-off que o Governo tem aplicado. Mas os grupos parlamentares escolhem todos caminhos diferentes, pelo que a viabilização desses projetos de resolução não está garantida.

O mesmo aconteceu, de resto, aquando da discussão do Orçamento do Estado para 2026. O Chega, o PS e o PCP propuseram aumentos extraordinários das pensões, mas as propostas acabaram todas chumbadas, face às diferenças dos modelos postos em cima da mesa.

Acabou por ser incluída no plano orçamental para este ano apenas a norma defendida pela AD: proceder ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões, mas apenas “em função da evolução da execução orçamental e das respetivas tendências em termos de receita e de despesa”. Foi no âmbito desta norma que o Governo decidiu agora pagar um novo suplemento aos reformados, o terceiro levado a cabo por um Executivo de Luís Montenegro.

Afinal, por que descarta o Governo aumentos extra permanentes?

Quanto ao próximo ano, a proposta de Orçamento do Estado para 2027 deverá ser entregue esta sexta-feira, dia 9 de outubro, ainda sem sinal sobre o que acontecerá às pensões, além da atualização regular ditada pela evolução dos preços e da economia.

O PS tinha estipulado como uma das condições para a viabilização desse plano a garantia de que o Governo não alteraria as pensões, numa altura em que o grupo de trabalho nomeado pelo Governo para estudar a sustentabilidade da Segurança Social veio defender um conjunto de mudanças no sistema e nas reformas.

Ora, na entrevista ao ECO em que anunciou que o PS se irá abster na votação do OE2027, José Luís Carneiro explicou que o Executivo de Luís Montenegro já se comprometeu nesse sentido, isto é, em não mexer nas pensões no próximo ano. “Respondeu às questões da Segurança Social, à proteção das pensões presentes e futuras, e, portanto, comprometeu-se em não mexer nas pensões”, afirmou o secretário-geral socialista.

Quer isto dizer que, em princípio, a atualização regular das pensões — que se guia pela inflação e pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) — será respeitada e cumprida pelo Governo.

No entanto, a julgar pelos anos anteriores e pelos projetos de resolução agora debatidos, a oposição deverá aproveitar o Orçamento do Estado para voltar a pressionar o Governo a avançar com aumentos extraordinários permanentes das pensões. E a isso o Executivo deverá continuar a fechar a porta.

No último ano, numa audição parlamentar, a ministra da tutela, Maria do Rosário Palma Ramalho, explicou essa recusa realçando que o Governo pretende conciliar dois valores: por um lado, proteger os rendimentos mais baixos e, por outro, manter o compromisso de manter a sustentabilidade do sistema. “Temos de proteger todas as pensões. O Orçamento tem de ser cuidadoso”, viria a sublinhar noutra audição a mesma governante.

Já mais recentemente, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e vários rostos do seu elenco ministerial têm insistido que é preciso reforçar os rendimentos dos portugueses, face à subida do custo de vida, mas sem nunca pôr em causa as contas públicas e o equilíbrio conseguido, pelo que em 2027, a haver qualquer extra para os pensionistas, o mais provável será manter-se a receita dos últimos anos: um suplemento até 200 euros pago uma única vez aos reformados com rendimentos mais modestos.