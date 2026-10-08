Dívida pública desce para 84,5%, mas juros sobem 23% e chegam aos 8,2 mil milhões

⚡ ECO Fast A dívida pública de deverá descer para 84,5% do PIB em 2027, embora o custo de financiamento da dívida aumente significativamente.

O aumento de 23,2% nos juros, que atingirão 8.217 milhões de euros, resulta da previsão de taxas mais altas no mercado de dívida.

A trajetória decrescente da dívida poderá ser comprometida se o diferencial entre a taxa de juro e o crescimento do PIB não melhorar.

A dívida pública vai descer para 84,5% do PIB em 2027, menos três pontos percentuais do que os 87,5% estimados para este ano, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2027, apresentada esta quinta-feira pelo Governo.

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Contudo, o custo de financiar a dívida pública vai pesar mais nas contas do Estado, com a fatura com juros das Administrações Públicas a aumentar 23,2%, para 8.217 milhões de euros. Isso equivale a 2,4% do PIB, contra 2% em 2026 e em 2025.

Para o próximo ano, o Executivo conta com um saldo orçamental de 0,1% do PIB e com um excedente primário, ou seja, sem juros, de 2,5%. O documento refere que a dívida “deverá manter assim a trajetória decrescente”.

Em contas nacionais, os juros passam de 6.028 milhões de euros em 2025 para 6.669 milhões em 2026 e 8.217 milhões em 2027. Em contabilidade pública, os juros e outros encargos da Administração Central sobem 19,4%, para 8.380,4 milhões de euros.

A queda de 3 pontos percentuais resulta do crescimento do PIB nominal e do excedente primário, que retiram 3,9 e 2,5 pontos ao rácio. Em sentido contrário, os juros e os ajustamentos défice-dívida somam 2,4 e 0,9 pontos percentuais, respetivamente.

A dívida estava em 89,2% do PIB em 2025 e em 93% em 2024. O relatório indica que, em 2025, ficou cerca de 4 pontos percentuais abaixo da trajetória acordada com a Comissão Europeia.

A subida dos juros tem origem na previsão de taxas mais altas, em função do ambiente vivido no mercado de dívida. O relatório justifica o aumento de 23,2% com a “previsão de subida das taxas de juro em todas as maturidades, com o consequente impacto no serviço da dívida pública”, e antecipa que “a taxa de juro implícita da dívida deverá continuar a aumentar, refletindo o aumento das taxas de juro nos últimos meses”.

Em contas nacionais, os juros passam de 6.028 milhões de euros em 2025 para 6.669 milhões em 2026 e 8.217 milhões em 2027. Em contabilidade pública, os juros e outros encargos da Administração Central sobem 19,4%, para 8.380,4 milhões de euros, sendo que 99% desse bolo são encargos da dívida direta do Estado, que cresce 20,6% face a 2026.

O Governo estima que a dívida direta do Estado, em contabilidade pública atinja os 350 mil milhões de euros em 2027, mais 18,1 mil milhões do que em 2026, que representa um crescimento de 5,5% face a 2026.

O Governo reconhece ainda que “a redução do diferencial entre a taxa de juro e o crescimento do PIB implica um efeito dinâmico menos favorável em 2026-2027 do que em anos anteriores”.

A dívida direta do Estado, em contabilidade pública, deve fechar este ano nos 331,8 mil milhões de euros, mais 5,3% do que em 2025, segundo estimativas do Governo. O relatório prevê que “em dezembro de 2027” o saldo atinja “350 mil milhões de euros”, mais 18,1 mil milhões do que em 2026, “o que representa um crescimento de 5,5% face a 2026”.

O Governo explica que esta “variação anual de 18,1 mil milhões de euros estimada para 2027 resultará sobretudo do aumento do saldo vivo de OT em 12,2 mil milhões de euros”, com as necessidades brutas de financiamento do Estado a subirem 4,9 mil milhões para cerca de 75,5 mil milhões de euros.

Segundo o relatório, esta fatura será coberta por emissões de dívida de 75,4 mil milhões de euros, incluindo 10,8 mil milhões líquidos de obrigações do Tesouro, 4,4 mil milhões de Bilhetes do Tesouro e 3,2 mil milhões de Certificados de Aforro e do Tesouro.

Nos anos seguintes, o relatório projeta que o rácio da dívida chegue a 80,5% do PIB em 2028. Na análise de sustentabilidade que se segue, em cenário de políticas invariantes, o rácio desce para 77,6% em 2029, 75% em 2030 e 68,1% em 2038. Segundo o documento, “o rácio da dívida diminui 12,3 pontos percentuais do PIB entre 2028 e 2038”, com excedentes primários que contribuem com 25,3 pontos e o crescimento do PIB nominal com 22,9.

Em sentido contrário, a despesa com juros soma 23,8 pontos, cerca de 2,3 pontos por ano. O cenário assume que as taxas de juro da dívida nova e refinanciada convergem para as taxas forward de mercado, de 4,8% a longo prazo e 3,5% a curto prazo. Nos cenários adversos, o rácio só diminui até 2034 se o saldo primário estrutural for mais baixo ou se o diferencial entre juros e crescimento for pior.