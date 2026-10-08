Dívidas superiores a 30 dias podem custar lugar a gestores públicos

O Governo quer apertar o critério referente aos pagamentos em atraso nas empresas públicas, passando a considerar os montantes em dívida há mais de 30 dias em vez de 90 dias. Incumprimento pode ditar a perda de incentivos à gestão ou mesmo a demissão dos gestores.

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O apuramento dos pagamentos em atraso no final do ano tem em conta o saldo das dívidas vencidas há mais de 90 dias, acrescido de dotações orçamentais adicionais que venham a ser aprovadas para esse ano. Se este montante for superior ao saldo dos pagamentos em atraso no final do ano anterior, considera-se que existiu um agravamento.

O Artigo 34.º da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2027 aumenta a exigência, passando a considerar os montantes em dívida “no final do ano há mais de 30 dias”, lê-se no documento.

As consequências são as já prevista na lei: perda de incentivos à gestão e dissolução dos órgãos de administração, salvo decisão contrária das Finanças.

"O agravamento dos pagamentos em atraso, nos termos dos números anteriores, constitui não observância de objetivo fixado pelo acionista de controlo ou pela tutela, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, e resulta na não atribuição de incentivos à gestão e na dissolução dos respetivos órgãos de administração, salvo decisão em contrário do membro do Governo responsável pela área das finanças, a ocorrer até 60 dias após a emissão da certificação legal das contas, sem prejuízo da manutenção do exercício de funções até à sua substituição efetiva.” Número 3 do Artigo 34.º

Há também uma alteração para as autarquias. A obrigação de reduzir, pelo menos, 10% dos pagamentos em atraso passa a incidir sobre dívidas com mais de 30 dias, em vez de 90 dias.

“Durante a vigência da presente lei, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem, no mínimo, 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 30 dias registados na plataforma eletrónica de recolha de informação da DGAL à data de setembro do ano anterior ao do início de vigência da presente lei, para além da redução já prevista no Programa de Apoio à Economia Local, criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto”, diz o Artigo 87.º. De fora desta regra ficam os municípios que se encontrem vinculados a um programa de ajustamento municipal.

O incumprimento pode levar à retenção de transferências do Orçamento do Estado. “Em caso de incumprimento da obrigação prevista no n.º 1, há lugar a retenção da receita proveniente das transferências do Orçamento do Estado, até ao limite previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, no montante equivalente ao do valor em falta, apurado pelo diferencial entre o objetivo estabelecido e o montante de pagamentos em atraso registados, acrescido do aumento verificado”, estabelece o mesmo artigo.

No final de agosto de 2026, os pagamentos em atraso das entidades públicas totalizavam 1.005,8 milhões de euros, segundo a mais recente Síntese da Execução Orçamental, publicada em setembro.