Dividendo da Caixa cai 21% para 987,5 milhões de euros em 2027
Já o Banco de Portugal volta a não dar qualquer dividendo ao Estado.
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai pagar um dividendo de 987,5 milhões de euros ao Estado no próximo ano, uma redução de 21% em relação ao montante que entregou este ano. Ainda assim, o banco público representará 97% do total de dividendos que o Governo está a antecipar no Orçamento do Estado para 2027.
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Este ano, a CGD pagou 1,25 mil milhões de euros ao acionista público, o dividendo mais elevado de sempre, por conta dos resultados também eles recorde obtidos em 2024. Contudo, com a normalização dos juros e dos lucros, o cheque que Paulo Macedo vai entregar ao ministro das Finanças no próximo ano vai ser inferior.
Os resultados da Caixa relativos ao primeiro semestre do ano mostram uma estabilização: os lucros subiram 2,2% para 893 milhões de euros. Resta saber como evoluirá na segunda metade do ano.
Por outro lado, e pelo quarto ano seguido, o Banco de Portugal não vai distribuir lucros. Uma situação que se deve ao ambiente de taxas de juro elevadas, que está a pressionar os balanços dos bancos centrais na Zona Euro desde 2023, incluindo o português.
Uma das novidades no capítulo dos dividendos e que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2027 é a Parpública, a gestora das participações sociais, com uma previsão de 32,2 milhões de euros para os cofres públicos.
A lista de dividendos a pagar ao Estado ou Entidades do Tesouro e Finanças pelas empresas públicas inclui ainda a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (142,5 mil euros), Climaespaço (56 mil euros), IHRU (1,76 milhões de euros) e Parques de Sinta – Monte da Lua (697,78 mil euros).
No total, o Governo conta com dividendos de 1.022 milhões de euros.
(Notícia atualizada às 15h19)
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