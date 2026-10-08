Dividendo da Caixa cai 32,6% para 842 milhões de euros em 2027
Depois do dividendo recorde, banco público deverá pagar 842 milhões de euros ao Estado no próximo ano.
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai pagar um dividendo de 842 milhões de euros ao Estado no próximo ano, que corresponde a uma redução de 32,6% em relação ao montante que entregou este ano.
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O montante consta de um dos mapas que integra o conjunto de documentos relativos à proposta de Orçamento do Estado que o ministro das Finanças entregou esta quinta-feira à Assembleia da República.
Este ano, a CGD pagou 1,25 mil milhões de euros ao acionista público, o dividendo mais elevado de sempre, por conta dos resultados também eles recorde obtidos em 2024. Em termos líquidos de IRC, foram 987,5 milhões.
Contudo, com a normalização dos juros e dos lucros, o cheque que Paulo Macedo vai entregar ao ministro das Finanças no próximo ano vai ser inferior.
Os resultados da Caixa relativos ao primeiro semestre do ano mostram uma estabilização: os lucros subiram 2,2% para 893 milhões de euros. Resta saber como evoluirá na segunda metade do ano.
O governo conta ainda com uma verba de 116,6 milhões de euros em dividendos e participação em lucros de sociedades e quase sociedades não financeiras.
(Notícia atualizada às 17h23 com correção do valor do dividendo da Caixa)
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