“El Camino de Carlota” procura angariar dois milhões de euros para impulsionar uma terapia genética contra a síndrome de Cockayne B

A Associação Cockayne B Espanha lançou «El Camino da Carlota», uma iniciativa que visa angariar dois milhões de euros em dois anos para financiar os passos necessários que permitam avançar para o primeiro ensaio clínico de uma terapia génica destinada à síndrome de Cockayne B.

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O projeto surgiu a partir da história de Carlota, uma menina asturiana de quatro anos diagnosticada com esta doença, causada por mutações no gene ERCC6. A patologia provoca uma deterioração progressiva e pode afetar o desenvolvimento neurológico, a audição, a visão e o sistema músculo-esquelético, entre outras funções.

A terapia encontra-se numa fase pré-clínica avançada e baseia-se na utilização de um vetor viral AAV que transporta uma cópia funcional do gene ERCC6 até às células do doente. O projeto conta já com um vetor génico concebido e otimizado, resultados de recuperação funcional «in vitro» e dados iniciais de segurança em modelos animais.

O principal objetivo agora é financiar a transição da fase pré-clínica para o ensaio clínico. Dos dois milhões de euros previstos, 65% seriam destinados à produção de um lote GMP de terapia genética, 18% ao arranque do ensaio clínico, 12% ao processo regulamentar e às autorizações da FDA e da EMA, e 5% aos estudos pré-clínicos finais.

A iniciativa conta com a colaboração de uma rede científica internacional na qual participam grupos da Universidade do Minnesota, nos Estados Unidos, e do Centro de Investigação Biomédica do Algarve, em Portugal. Além disso, vários centros hospitalares europeus manifestaram a sua disponibilidade para participar no futuro desenvolvimento clínico, sujeito ao protocolo definitivo e às autorizações regulamentares correspondentes.

O «Camino de Carlota» procura também envolver empresas e organizações através de diversas fórmulas de colaboração, desde contribuições financeiras até ações de divulgação, mobilização de colaboradores e clientes ou alianças estratégicas.

A Associação Cockayne B Espanha acredita que esta mobilização permitirá acelerar uma investigação que já atingiu uma fase avançada e aproximar uma possível opção terapêutica aos doentes.