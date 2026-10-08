FC Porto passa de lucro recorde a prejuízos de 26 milhões na época de regresso aos títulos no futebol

A SAD do Futebol Clube do Porto (FC Porto) revelou esta quinta-feira que registou um prejuízo de 26,26 milhões de euros na época 2025/2026, uma queda de 167% face ao lucro recorde de 39,24 milhões de euros que tinha obtido na época anterior, que tinha sido a primeira de André Villas-Boas à frente dos ‘dragões’. As contas negativas surgem numa época em que o clube conquistou o 31.º campeonato nacional e garantiu o regresso à Liga dos Campeões em 2026/2027.

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O clube explica, em comunicado à CMVM, que o resultado líquido negativo se deve participação na Liga Europa não compensada pelos resultados com transações de passes de jogadores de 56 milhões de euros, “por opção desportiva de manutenção dos jogadores principais do plantel”. “Nenhum jogador transferido foi um dos jogadores mais utilizados na época anterior 2024/25“, faz questão de salientar. O resultado com a cedência de passes de jogadores caiu assim 44%, face aos 100,4 milhões registados em 2024/2025.

Analisando ao detalhe os resultados, os proveitos operacionais, excluindo proveitos com passes, ficaram praticamente estáveis, com um aumento de 743 mil euros, de 149,5 milhões para 150,3 milhões. A SAD diz que, sem o efeito do Mundial de Clubes, estes teriam crescido 13%, ou 17,8 milhões.

O clube nota que aumentos em “todas as linhas de receita”: prémios UEFA (+39%), merchandising (+31%), bilhética (+33%), corporate hospitality (9%) e publicidade (+8%).

No entanto, os custos operacionais aumentaram 22%, de 147 milhões para 180 milhões. A SAD do FC Porto justifica a subida com o “forte investimento no plantel e aumento de atividade (crescimento de vendas e aumento do número de jogos organizados no Estádio do Dragão). Com isso, o resultado operacional excluindo passes passou de 2,4 milhões positivos para 29,7 milhões negativos.

As amortizações e perdas por imparidade com passes de jogadores subiram 38%, para 47,5 milhões. O prejuízo foi amortecido por 24 milhões de euros em ganhos com a venda de subsidiárias. O exercício beneficiou da mais-valia de 9,2 milhões de euros devido à alienação da Porto Seguro à MDS, bem como dos 15 milhões de euros pelo cumprimento integral, em 2025/26, da meta de EBITDA de bilhética prevista na venda de 30% da Porto StadCo à Ithaka, em 2024, elevando o valor total dessa operação para 80 milhões de euros.

A SAD terminou assim com um resultado operacional de 2,6 milhões, uma quebra de 96% face aos 68,5 milhões da época anterior. Já o resultado financeiro foi negativo em 22,9 milhões, ligeiramente melhor do que os 23,7 milhões de 2024/2025.

A SAD lembra que, no mercado de verão, realizou um investimento de cerca de 110 milhões de euros, com o investimento ao longo da época a aproximar-se dos 120 milhões.

Depois de uma forte recuperação em 2024/2025, oa situação financeira voltou a deteriorar-se. O ativo da empresa subiu 3% para os 523 milhões, impulsionado pelo crescimento de 16% do ativo não corrente, que compensou a quebra de 27% do corrente, para os quase 112 milhões.

A dívida financeira líquida reduziu-se em 29 milhões de euros, face ao valor apresentado a 30 de junho de 2025, tendo sido “estruturada em prazos mais longos e com um custo médio inferior”. Ainda assim, o passivo total aumentou 6%, para 552,7 milhões. O passivo não corrente desceu cerca de 53 milhões, enquanto o corrente subiu 86 milhões, para 270,3 milhões.

Os capitais próprios mantiveram-se negativos, com uma descida de 19,2 milhões de euros, para 29,7 milhões negativos. A diferença entre o ativo e passivo corrente agravou-se dos 31,2 milhões negativos para os 158,4 milhões negativos. Tal representa um agravamento de 408%.

(atualizado às 22h38)