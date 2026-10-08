FMI pede ‘travões’ nos mercados que nunca dormem para evitar crises profundas

⚡ ECO Fast Mercados tokenizados que funcionam a qualquer hora podem tornar as vendas mais rápidas quando os preços descem, alerta o Fundo Monetário Internacional.

A pressão pode chegar aos mercados tradicionais através de resgates em fundos tokenizados e de liquidações imediatas, que obrigam a ter mais dinheiro disponível.

O FMI recomenda travões de negociação e maior vigilância da liquidez, embora considere que, por agora, os riscos para o sistema financeiro são limitados.

A negociação permanente de ativos tokenizados, a liquidação quase imediata das operações e a execução automática de contratos podem acelerar vendas em períodos de tensão e transmitir dificuldades aos mercados tradicionais, alerta o Fundo Monetário Internacional (FMI). O aviso consta do capítulo 3 do relatório “Global Financial Stability”, publicado esta quinta-feira.

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É nesse sentido que o Fundo recomenda que as autoridades adaptem os mecanismos de proteção a estas infraestruturas, embora considere que, “por agora, os riscos sistémicos continuam limitados”.

Tokenizar um ativo, seja uma ação, uma obrigação ou uma unidade de um fundo, significa representá-lo num registo digital partilhado, onde as regras de transferência, pagamento e gaarantias podem ficar programadas. Em julho, o mercado público destes ativos estava avaliado em cerca de 65 mil milhões de dólares, valor que exclui operações de reporte (repos), mercados privados e stablecoins.

[Sem salvaguardas adequadas], a negociação contínua e as liquidações automáticas e instantâneas podem amplificar a volatilidade dos preços e as vendas forçadas em períodos de tensão. Fundo Monetário Internacional Relatório 'Global Financial Report' de outubro

O FMI nota que a negociação contínua não é exclusiva destes mercados, mas que a infraestrutura tokenizada a suporta de origem. “A tokenização pode não alterar de forma fundamental a natureza dos riscos para a estabilidade financeira, mas pode remodelar os canais através dos quais as vulnerabilidades se acumulam e os choques se transmitem”, lê-se no documento.

O primeiro canal de risco é a venda automática. Quando o valor de um ativo dado como garantia desce, o contrato pode exigir mais garantias ou vender a posição, e, se várias operações reagirem à mesma descida, as vendas somam-se e aumentam a pressão sobre os preços.

Os analistas do FMI dizem que a gestão programada de garantias pode acelerar as chamadas de margem e as liquidações de ativos, e que, sem salvaguardas adequadas, “a negociação contínua e as liquidações automáticas e instantâneas podem amplificar a volatilidade dos preços e as vendas forçadas em períodos de tensão”.

Os dados do Fundo sobre cinco ativos norte-americanos ligados a ações e índices mostram que as versões tokenizadas têm menos liquidez e uma volatilidade cerca de 1,5 vezes superior à das cotações tradicionais, mas a comparação inclui noites e fins de semana, ao contrário da medição feita nos mercados tradicionais, e a amostra representa cerca de 15% do mercado de ações tokenizadas.

Há ainda o dinheiro necessário para concluir as operações. Quando títulos e dinheiro são trocados em simultâneo, a liquidação elimina o risco de uma das partes falhar a entrega, mas, segundo o relatório, “pode aumentar as necessidades de liquidez intradiária, ao exigir financiamento prévio e ao eliminar desfasamentos temporais que, tradicionalmente, ajudam a absorver choques de liquidez”.

O contágio aos mercados tradicionais pode ocorrer através dos resgates em fundos monetários tokenizados, como as pressões de resgate que “podem transmitir-se aos ativos subjacentes que estes detêm, o stress de liquidez pode propagar-se entre os mercados tokenizados e os tradicionais”, alerta o FMI. Significa que, se muitos investidores pedirem o dinheiro de volta ao mesmo tempo, o fundo pode ter de vender títulos que também são negociados fora do universo tokenizado.

Para reduzir estes riscos, o FMI recomenda que as autoridades avaliem se os travões de negociação, as suspensões, as barreiras de liquidez e as comissões ou restrições aos resgates continuam eficazes em infraestruturas sempre abertas.

Além disso, pede também que reforcem a monitorização da liquidez durante o dia e fora do horário habitual, que estudem limites ou descontos na reutilização de garantias tokenizadas e que acompanhem as ligações entre mercados tokenizados e tradicionais.

O FMI considera que a questão central é saber se as infraestruturas, as bases jurídicas, os mecanismos de liquidez e os controlos de risco serão adequados caso a tokenização se generalize.