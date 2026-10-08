Fotogaleria: As melhores imagens da 3º Local Summit
Um dia inteiro a debater o poder local, numa altura em que se comemoram os 50 anos da realização das primeiras autárquicas.
Um dia, mais de 15 autarcas e uma sala motivada para ouvir falar de poder local. Foi assim a 3º Local Summit, iniciativa do ECO que decorreu esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém.
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