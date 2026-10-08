Garantia pública para jovens comprarem primeira casa mantém-se em 2027 e “Porta 65” é reforçado

O Governo vai manter em 2027 a garantia pública que permite aos jovens financiarem até 100% a compra da primeira casa e reforçar o “Porta 65”, o programa de apoio ao arrendamento. O relatório da proposta de Orçamento do Estado, apresentada esta quinta-feira, diz que “manter-se-á a garantia pública na compra da primeira habitação, bem como as isenções de IMT e de IS na aquisição da primeira habitação própria e permanente”.

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No decorrer da conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2027, Joaquim Miranda Sarmento, ministro do Estado e das Finanças, refere que “a experiencia tem sido positiva, mesmo contra aqueles que criticavam a garantia, e por isso nada nos faz pensar em revê-la, mas a decisão final ainda não foi tomada formalmente”.

O documento refere que estas medidas fiscais (isenção de IMT e de IS) orientadas para os jovens na compra da sua primeira habitação “já beneficiaram quase 120 mil jovens”, para um valor médio de aquisição de imóvel de 200 mil euros, sem separar o contributo de cada uma.

As responsabilidades do Estado com estas garantias passaram de 449,4 milhões de euros no final de 2025 para cerca de 926 milhões em maio de 2026. O aumento é de 476,6 milhões e a rubrica já pesa 9,8% nas garantias concedidas pelo Estado, que somam 9.446,7 milhões de euros.

O apoio direto às famílias passa pelo programa Habitação, com 2.003 milhões de euros em 2027, que inclui os apoios à renda, como o “Porta 65” e o “Porta 65 Jovem”.

O relatório indica que, “com base no histórico das execuções de garantia, estima-se um reduzido risco de incumprimento”. O relatório apresenta estes montantes como responsabilidades garantidas e analisa-os no capítulo dos riscos orçamentais. Não individualiza a garantia pública para jovens no quadro das principais medidas com impacto em 2027.

A garantia enquadra-se numa estratégia mais ampla, em que, segundo o texto, “o pacote fiscal de resposta à crise na habitação atua tanto sobre a oferta quanto sobre a procura”.

Envelope fiscal para a habitação

O Governo estima uma perda adicional de receita de 303 milhões de euros em 2027 com duas medidas do pacote fiscal da habitação já aprovadas. A redução do IRS sobre rendas moderadas representa 209 milhões, cerca de 69% do total, e a aplicação do IVA reduzido às empreitadas abrangidas pelo regime representa 94 milhões.

O Governo recorda ainda o “aumento da dedução à coleta de IRS relativa às despesas com o arrendamento”. Duas medidas aprovadas em 2026 completam o quadro: o agravamento do IMT para não residentes e o diploma que facilita o desbloqueio de imóveis em heranças indivisas.

O parque público de habitação a custos acessíveis tem 612 milhões previstos para 2027. O Estado dispõe ainda de cerca de 80 mil imóveis inventariados.

O programa Habitação tem uma dotação de 2.003 milhões de euros em 2027. Desse montante, 917 milhões estão inscritos na ação de promoção do acesso à habitação e apoio ao arrendamento, que abrange o PAER, o Porta 65+ e o Porta 65 Jovem, bem como instrumentos de incentivo ao investimento e ao arrendamento acessível.

O reforço do “Porta 65” vem na sequência da manutenção da garantia pública e das isenções de IMT e de Imposto do Selo na compra da primeira casa, e dá ao arrendamento um papel nas medidas dirigidas aos jovens, apesar de o relatório não indicar quanto vai aumentar a dotação do Porta 65 nem se há mudanças nas condições de acesso.

Nas despesas excecionais do Ministério das Finanças, os subsídios e indemnizações compensatórias para habitação sobem 90,1%, de 65 milhões para 122,8 milhões de euros. Para a bonificação de juros na componente de habitação estão previstos 51,7 milhões de euros, face a 51,5 milhões em 2026.

Do lado da oferta pública, o Governo diz ter concluído mais de 30 mil casas, cerca de mil das quais em arrendamento acessível. Para 2027, a prioridade será “a mobilização de investimento privado, através de parcerias público-privadas com imóveis do Estado” e a execução do programa de financiamento das 45 mil habitações excluídas do PRR.

No quadro dos investimentos estruturantes, o eixo da habitação soma 7.522 milhões de euros em termos plurianuais, com 1.061 milhões em 2027 e 2.905 milhões em 2026. O programa de apoio ao acesso à habitação passa de 2.216 milhões em 2026 para 424 milhões em 2027.

O parque público de habitação a custos acessíveis tem 612 milhões previstos para 2027. O Estado dispõe ainda de cerca de 80 mil imóveis inventariados. Já foram celebrados 71 acordos com 64 municípios para a transferência da gestão de 97 imóveis.