Gastos na Reforma do Estado caem para menos de metade com fim do PRR

O Governo prevê para 2027 uma despesa consolidada de 107,6 milhões de euros para o programa da Reforma do Estado, menos 57% do que os 250,3 milhões previstos no Orçamento do ano passado. O valor consta da proposta de Orçamento do Estado para 2027, apresentada esta quinta-feira pelo Governo.

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A forte redução da despesa total é explicada sobretudo pelo fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cuja execução termina este ano. O financiamento proveniente destes fundos europeus destinado à Reforma do Estado passa de 93,3 milhões de euros no Orçamento anterior para apenas 12,6 milhões em 2027.

Apesar da queda da despesa efetiva consolidada, a parcela suportada diretamente pelo Orçamento do Estado aumenta, ainda que esteja longe de conseguir compensar a redução total. Sem contabilizar o PRR, a despesa consolidada passa de 47,7 milhões de euros em 2026 para 96,8 milhões em 2027, mais 49,1 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de cerca de 103%.

Apesar da forte redução da despesa total, o investimento ganha peso na estrutura da despesa da Reforma do Estado. Em 2026, os 49,4 milhões de euros de investimento representavam 19,7% dos 250,3 milhões de euros de despesa consolidada. Para 2027, os 25,9 milhões de euros previstos em investimento passam a representar 24,1% dos 107,6 milhões de euros de despesa total, um aumento de 4,4 pontos percentuais no peso do investimento. Ainda assim, a rubrica de investimento passa para perto de metade do realizado este ano.

Excluindo o efeito do PRR, a despesa corrente prevista para 2027 ascende a 73,1 milhões de euros, correspondendo a 75,5% da despesa. Dentro desta componente, 26,6 milhões de euros destinam-se a despesas com pessoal e 37,3 milhões a aquisição de bens e serviços.

Segundo o relatório do Orçamento do Estado, estas despesas estão relacionadas com as iniciativas a desenvolver e com a manutenção dos serviços da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), incluindo o reforço das suas atribuições na implementação da Reforma Tecnológica do Estado e a gestão da rede de Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão.

Transferências e impostos ganham peso no financiamento

Com a redução do financiamento europeu, o Estado passa a assumir uma maior parcela do financiamento do programa da Reforma do Estado. Entre as principais fontes de receita previstas para 2027 estão as transferências de entidades, que representam 43,8% da receita sem o efeito do PRR.

O relatório destaca, em particular, as verbas provenientes do Capítulo 60 — Despesas Excecionais do Orçamento do Estado, destinadas sobretudo ao financiamento de projetos da Reforma do Estado desenvolvidos pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). Entre as iniciativas financiadas estão a Estratégia Digital Nacional, o Pacto de Competências Digitais, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial e a Cloud Soberana, com o objetivo de contribuir para a melhoria do funcionamento dos serviços públicos.

A receita de impostos representa 35,3% da receita, destinando-se ao financiamento da atividade das Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão, de projetos estratégicos da ARTE e do plano de formação e capacitação dos trabalhadores da Administração Pública, coordenado pelo Instituto Nacional da Administração (INA).

As receitas próprias representam 19% e resultam sobretudo da venda de bens e serviços correntes pela ARTE, nomeadamente associados à utilização das Lojas de Cidadão, à Chave Móvel Digital, a serviços de autenticação e certificação eletrónica e à emissão de certificados para portais da Administração Pública.

O financiamento europeu que permanece em 2027 será direcionado para projetos de melhoria do serviço público, incluindo soluções de inteligência artificial para a Administração Pública e iniciativas de formação e capacitação digital de trabalhadores e dirigentes.