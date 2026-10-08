Gémeos digitais ao serviço das cidades

Simular antes de investir, testar políticas antes de as aplicar e transformar dados em decisões capazes de responder aos problemas reais das cidades. No terceiro painel da conferência Mobility & Digital Twins, a logística urbana foi o ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre o papel dos gémeos digitais no planeamento, na regulação e na tomada de decisões.

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Como podem as regras dinâmicas de acesso, a gestão do espaço destinado às cargas e descargas e as políticas dos Planos de Logística Urbana Sustentável (SULP) ser apoiadas por um gémeo digital, permitindo às cidades simular, antes da sua implementação, o impacto de zonas de emissões zero, da distribuição desses espaços e da consolidação de operações através da Internet Física? Que dados precisam os operadores logísticos de partilhar e em que condições? Estas questões deram o tiro de partida para o terceiro painel, intitulado “Planeamento, Regulação e Incentivos para uma Logística de Emissões Zero” da conferência que decorreu em Lisboa, entre 24 e 25 de setembro, no auditório da NOVA Information Management School (NOVA IMS).

O moderador Raffaele Vergnani, responsável pelo Cluster de Transporte Urbano de Mercadorias e gestor de projetos da Rede POLIS, a principal rede que congrega cidades e regiões em torno da mobilidade sustentável e da inovação, abriu a sessão chamando a atenção para uma dimensão da mobilidade urbana geralmente menos debatida: a logística. “Este é um tema em que temos vindo a trabalhar cada vez mais nos últimos anos, sobretudo porque as cidades e as autoridades locais lhe estão a dedicar uma atenção crescente”, refere. O objetivo é facilitar o diálogo entre ambos e promover soluções capazes de tornar as entregas urbanas mais sustentáveis. A sessão procurou precisamente perceber que papel podem os gémeos digitais desempenhar nesta transformação. Vergnani antecipou duas abordagens complementares: primeiro, exemplos concretos da aplicação dos gémeos digitais à logística, apresentados por Paulo C. Reis, coordenador do departamento de investigação, desenvolvimento e inovação digital da SONAE MC, e por Ulrich Leopold, investigador do Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST); depois, Bernardo Pereira, especialista em mobilidade sustentável da LISBOA E-NOVA, a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, introduziu uma discussão mais centrada na regulação, nas políticas públicas e na transformação digital. A fechar, houve ainda espaço para a apresentação de João Bernardino, consultor sénior e responsável pela inovação da LuxMobility, que mostrou à assistência um projeto mais ligado à acessibilidade pedonal.

Para Paulo Reis (SONAE MC) “nunca devemos implementar nada sem criar um modelo, simular e validar”, e só então decidir ir em frente

Da simulação ao terreno

Paulo C. Reis partiu de um problema muito concreto da SONAE MC: como eletrificar uma operação logística de grande dimensão. O projeto europeu em que a empresa participou, entre 2020 e 2023, procurou perceber de que forma um gémeo digital poderia apoiar essa transição. As questões colocadas eram três: o que eletrificar, começando pela frota; onde instalar as infraestruturas necessárias; e como desenhar a eletrificação ao longo de toda a rede.

Para isso, foram combinados dados da própria empresa com dados abertos do município do Porto, nomeadamente sobre tráfego e congestionamento. O gémeo digital permitiu simular diferentes cenários, considerando a composição da frota, a procura e as rotas de distribuição. Mais do que o modelo em si, sublinhou, “o importante era a decisão que este permitia tomar”. Para o responsável, “nunca devemos implementar nada sem antes testar”, defendeu, apontando a construção de um modelo, a simulação e a validação como etapas essenciais antes de avançar.

Políticas em cenários testáveis

A segunda comunicação deste painel coube a Ulrich Leopold, que apresentou o NEXTLOGIC, uma iniciativa europeia ainda em desenvolvimento que coloca os gémeos digitais no centro da procura de soluções para uma logística urbana de emissões zero. A plataforma pretende integrar dados das cidades, dos operadores logísticos e modelos científicos, recorrendo a uma arquitetura aberta e interoperável. O projeto está a trabalhar em diferentes soluções para a logística urbana, entre elas micro-hubs móveis, zonas inteligentes de carga e descarga, hubs multimodais de proximidade, aplicações de incentivos e eletrificação das frotas.

As soluções serão testadas nas cidades-piloto e posteriormente replicadas, permitindo avaliar até que ponto podem ser transferidas para contextos diferentes. Na sua opinião, “as opções políticas podem ser transformadas em cenários testáveis”, permitindo comparar alternativas e, posteriormente, testá-las e demonstrá-las com a evidência recolhida nos projetos-piloto.

Dados, modelos e simulações podem ajudar as cidades a tomar decisões mais próximas da realidade da logística urbana

Regular com base na evidência

Bernardo Pereira deslocou a discussão da tecnologia para a regulação, o planeamento e a capacidade das cidades para se adaptarem. Começou por perguntar se é possível regular a logística sem perturbar as múltiplas atividades que coexistem no espaço urbano. A logística é indispensável, mas compete por um espaço limitado. Ao mesmo tempo, o setor está a mudar rapidamente com o comércio eletrónico, serviços a pedido, veículos elétricos, bicicletas de carga, micro-hubs e outros. Perante esta transformação, o especialista em mobilidade sustentável defendeu uma resposta multimodal, acompanhada pela digitalização e por uma maior capacidade de adaptação.

Do lado da regulação, as cidades dispõem de diferentes instrumentos: regras de acesso, restrições a determinados veículos, horários e licenças, zonas de baixas ou zero emissões e gestão das áreas de carga e descarga. Os gémeos digitais podem permitir testar os efeitos dessas políticas antes de serem aplicadas. No entanto, questionou, “estamos preparados para os gémeos digitais?” Os dados são fundamentais para tomar decisões baseadas na evidência e, na sua perspetiva, as cidades têm de começar a fazê-lo de forma mais sistemática.

Traduzir dados em decisões

Na sua intervenção, João Bernardino apresentou um projeto que está a decorrer na capital na área da acessibilidade pedonal. A StreetCo, uma startup francesa, disponibiliza um sistema para mapear a acessibilidade da cidade. No piloto de Lisboa, seis “streeters” percorrem as ruas, identificando e classificando barreiras e pontos de interesse. Esses dados podem alimentar a StreetNav, um sistema de navegação colaborativo que ajuda pessoas com mobilidade condicionada a encontrar percursos adequados às suas necessidades. Mas é precisamente aqui que é identificado o problema: ter os dados não significa conseguir utilizá-los nos processos reais da gestão urbana.

A LuxMobility está, por isso, a desenvolver uma ferramenta destinada a “traduzir” os dados para a linguagem da cidade. “Precisamos de ir mais fundo”, disse. Não basta recolher mais dados nem criar mais tecnologia. Primeiro é preciso compreender profundamente como a cidade funciona e só então é possível transformar os dados numa ferramenta que alguém consiga realmente utilizar para decidir e agir.

Assista à conferência completa através do vídeo abaixo.