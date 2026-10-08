Governo abre porta para 2 milhões de financiamento à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 abre caminho para o Governo transferir verbas correspondentes até 1% do montante anual da contribuição audiovisual (CAV) para a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). A novidade é apresentada um dia após a entidade anunciar uma reestruturação para evoluir para um “verdadeiro Conselho Regulador do Jornalismo”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A proposta prevê que sejam transferidas verbas inscritas no capítulo 60 e destina-se ao “financiamento da respetiva atividade no âmbito da autorregulação para o jornalismo“, lê-se no mapa de alterações e transferências orçamentais, anexado à proposta de OE. O aumento de financiamento é uma reivindicação antiga da CCPJ, que em 2023, notava que o Estado apoiava com a cedência das instalações e um montante de 50 mil euros por ano para pagar as despesas de manutenção. Esse valor passaria assim para cerca de 2 milhões de euros. Em 2025, e a título de exemplo, a CCPJ obteve rendimentos de cerca de 256 mil euros e gastos de cerca de 354 mil euros, o que resultou num prejuízo líquido de quase 98 mil euros

A indicação não constava do Orçamento do Estado para 2026, mas o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, já tinha admitido esta possibilidade numa audição parlamentar em janeiro. Na altura, sugeriu “reforçar a autorregulação jornalística” com uma componente da CAV, não ficando claro se a ideia seria retirar esse montante à RTP.

Na mesma audição, o ministro garantiu que o Governo é “mesmo contra o aumento” da contribuição para a RTP. A proposta de OE confirma-o. Os valores mensais da CAV voltam a não ser atualizados. A transferência para a RTP mantém-se nos 211,2 milhões de euros, tal como em 2026.

“Reestruturação profunda” na RTP

Sobre a RTP, o Governo indica, no relatório que acompanha a proposta, que vai promover “uma reestruturação profunda”, garantindo que os serviços públicos de media “utilizam de forma eficiente os recursos financeiros disponibilizados pelos contribuintes, adequam o seu papel ao mercado concorrencial em que operam e cumprem um papel estratégico na promoção da lusofonia e da cultura nacional”. Entre os indicadores definidos para a RTP estão um rácio entre gastos operacionais e volume de negócio de 85% e uma variação de 10% na quota de mercado da RTP, medida em visualizações — indicadas nos mapas do OE.

O ministro da Presidência havia já defendido a necessidade de uma reestruturação mais ampla na RTP. A própria RTP indicava no seu plano de atividades para 2026 que estava a desenhar um “Plano de Reestruturação e Transformação”, com o objetivo de “assegurar as condições organizacionais, operacionais, tecnológicas, financeiras e humanas necessárias ao cumprimento sustentável da missão de Serviço Público de Media no médio e longo prazo”.

Já a verba para o plano de reorganização e modernização da RTP, inscrita nas despesas excecionais, encolhe 37,5%, de 20 para 12,5 milhões de euros. Segundo o relatório, a 31 de maio de 2026, a RTP devia ao Estado 150 milhões de euros em empréstimos concedidos através da Entidade do Tesouro e Finanças, 1,5% do total que as empresas públicas deviam ao Estado por esta via.

O plano para a Lusa

A reestruturação da RTP faz parte de uma “reforma”mais ampla, que inclui também a Lusa. “A reforma dos serviços públicos de notícias e de média prosseguirá, combinando investimentos de modernização ajustados às necessidades estratégicas do setor e do País. Em particular, a reforma implica a reestruturação da Rádio e Televisão de Portugal, e do reforço da capacidade da Lusa — Agência de Notícias de Portugal, para assegurar a sustentabilidade da empresa e a realização dos objetivos mais essenciais de serviço público”, lê-se ainda no relatório.

Para a Lusa, o plano de reestruturação sobe de 8 para 8,2 milhões de euros. A este valor somam-se 19,2 milhões em subsídios à agência, também inscritos no capítulo das despesas excecionais.

Panorama global

No conjunto, o relatório do OE prevê cerca de 287 milhões de euros para o programa “Comunicação Social”, na Presidência do Conselho de Ministros, financiado por receitas de impostos, receitas próprias / comerciais, fundos europeus e transferências. Desse valor, 280 milhões referem-se à sustentabilidade e promoção do serviço público de media — RTP — e 6 milhões à execução das políticas públicas do setor, a cargo da #PortugalMediaLab.

Em 2026, o programa — que então se chamava “Comunicação social e combate à desinformação” — tinha 314 milhões de euros, incluindo 9,1 milhões para uma ação de “circulação democrática e plural da informação”, destinada a adaptar a regulação nacional às regras europeias de liberdade dos media (EMFA), apoiar a distribuição de jornais em concelhos de baixa densidade e o acesso dos meios regionais aos serviços da Lusa. Essa ação orçamental desaparece dos mapas do OE para 2027, embora o relatório continue a apontar o combate aos “desertos noticiosos” como prioritário.

Nas despesas excecionais, a rubrica da comunicação social, que junta o Plano de Ação, o plano da RTP e a reestruturação da Lusa, desce 16,3%, dos 45 milhões para 37,7 milhões de euros. Somando os subsídios à Lusa, as despesas excecionais com o setor chegam aos quase 56,9 milhões.

O Plano de Ação para a Comunicação Social mantém os 17 milhões e “continuará a ser revisto, executado e monitorizado”. O Governo fixa como metas a execução de 85% das medidas do plano e uma variação de 5% no volume de negócios do setor.

A #PortugalMediaLab (Estrutura de Missão para a Comunicação Social) possui a sua própria meta, a de 80% de execução orçamental. Segundo o relatório, a estrutura “prosseguirá o estudo de novos modelos jurídicos, fiscais, empresariais e de investimento com impacto na área dos média, a valorização da profissão de jornalista e a elaboração do Código da Comunicação Social“.