Governo admite voltar a dar suplemento extraordinário aos reformados em 2027

O ministro das Finanças admitiu esta quinta-feira voltar a atribuir um suplemento extraordinário aos pensionistas no próximo ano, em função das condições orçamentais. Na proposta de Orçamento do Estado para 2027 — que foi entregue esta tarde no Parlamento — não consta qualquer norma nesse sentido, mas Joaquim Miranda Sarmento sinalizou abertura para tal.

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“Mantemos aquilo que dissemos em 2024, 2025 e 2026. Dizemos em 2027 e oxalá que seja possível fizer em 2028 e 2029. Se houver condições orçamentais, o Governo repetirá o suplemento de pensões no próximo ano, mas sempre condicionado à situação orçamental“, explicou o governante em conferência de imprensa.

Esta quinta-feira foi publicado em Diário da República o decreto-lei que estabelece o suplemento extraordinário que será pago aos pensionistas portugueses em dezembro deste ano.

Em concreto, o “bónus” será de 200 euros para pensionistas com pensões de montante igual ou inferior a 537,13 euros; 150 euros para pensionistas com pensões de montante superior a 537,13 euros e igual ou inferior a 1074,26 euros; E de 100 euros para pensionistas com pensões de montante superior a 1074,26 euros e igual ou inferior a 1611,39 euros.

À semelhança do que aconteceu nos últimos dois anos, este suplemento será pago só uma vez, isto é, não implica um aumento permanente das pensões. Este Executivo tem preferido avançar medidas deste tipo, em vez de seguir a ‘receita’ dos Governos de António Costa, isto é, atribuir aumentos extraordinários permanentes a quem tem reformas mais baixas, apesar das críticas da oposição.

No Orçamento do Estado para 2026, a oposição (PS, PCP e BE) ainda tentou forçar o Governo a avançar com aumentos extraordinários permanentes das pensões mais baixas, mas essas propostas foram chumbadas.