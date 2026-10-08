Saúde

Governo prepara fusões na saúde e nova agência pública

  • ECO
  • 9:04

O Executivo vai apresentar "em breve" uma reforma da saúde que afasta o atual diretor executivo do SNS do novo organismo resultante da reestruturação, estando vários nomes em cima da mesa.

O Governo está a preparar uma reforma da saúde que deverá passar por várias fusões e ser apresentada “em breve”. Uma das principais alterações será a transformação da Direção Executiva do SNS (DE-SNS) num novo organismo que poderá agregar a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e parte da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que deverá ficar concentrada na área digital. Na saúde pública, está prevista a fusão da Direção-Geral da Saúde (DGS) com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), dando origem a uma nova agência de saúde pública, noticia o Público.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Segundo o jornal, a reestruturação está a ser preparada pelo Ministério da Reforma do Estado e várias das principais alterações já estão definidas, embora outras peças ainda possam sofrer mudanças. O atual diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, terá sido informado de que o seu mandato, que terminaria em fevereiro de 2028, não deverá ser concluído e não estará entre os nomes considerados para liderar o novo organismo. A reforma tinha sido anunciada para julho e voltou a ser apontada para setembro, mas acabou por ser adiada. No passado fim de semana, a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, voltou a indicar que o Governo pretende apresentar a proposta “em breve”.

A reforma surge num contexto de tensão entre a tutela e a atual direção executiva do SNS. A relação entre Álvaro Almeida e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, deteriorou-se nos últimos meses, com o conflito a tornar-se mais visível durante o verão, na sequência de problemas relacionados com a publicação de portarias sobre, entre outros temas, cirurgia adicional e procedimentos urgentes de neurocirurgia. A ministra apontou então a origem dos problemas para diplomas aprovados pelo Governo “sob proposta da DE-SNS”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo prepara fusões na saúde e nova agência pública

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Business Roundtable Portugal - 22JUN21

BRP defende medidas em 3 eixos para fazer “crescer o bolo”

Lusa,

O secretário-geral da associação espera que o orçamento "dê um murro na mesa e procure endereçar todas as razões" do atraso português relativamente à produtividade média do trabalho em Portugal.