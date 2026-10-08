Orçamento do Estado 2027

Em atualização Governo prevê manutenção da carga fiscal em 35% do PIB no próximo ano

  • Diogo Mendo Fernandes
  • 17:52

As Finanças preveem que a carga fiscal e contributiva fique inalterada no próximo ano, depois de uma descida entre 2025 e 2026.

O Governo antecipa que a carga fiscal e contributiva se mantenha inalterada nos 35% do PIB no próximo ano. A estimativa foi apresentada esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Este rácio compara com os 35,2% registados em 2023, 34,9% em 2024 e 35,1% em 2025. O OE2027 prevê ainda um crescimento das contribuições da Segurança Social efetiva de 11% em 2026 e de 11,2% em 2027.

(Notícia em atualização)

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