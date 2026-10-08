Telecomunicações

Exclusivo Governo renova “restrições” que excluíram Huawei das redes 5Gpremium

Após nova avaliação de segurança, o Governo decidiu acatar a recomendação da Comissão de Avaliação de Segurança do Ciberespaço no sentido de renovar "as restrições" a fornecedores de 'alto risco'.

O Governo decidiu renovar "as restrições" inicialmente implementadas em 2023 ao uso de fornecedores de 'alto risco' nas redes 5G, medida que forçou então as operadoras de telecomunicações a substituir equipamentos de algumas marcas estrangeiras, nomeadamente a chinesa Huawei. Esta decisão foi precedida de uma nova avaliação de segurança, conforme ditou o novo Regime Jurídico da Cibersegurança.

A informação foi confirmada pelo ECO junto do próprio Executivo: "Após a realização de nova avaliação de segurança, o Governo deu concordância à proposta de decisão da Comissão de Avaliação de Segurança…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Fórum e Católica estimam crescimento acima de 2% este ano

ECO, Lusa,

França é apontada como um dos “riscos mais significativos”, com o Fórum para a Competitividade a alertar que Portugal poderá ser afetado por via das exportações e das condições de financiamento.