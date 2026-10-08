O Governo decidiu renovar "as restrições" inicialmente implementadas em 2023 ao uso de fornecedores de 'alto risco' nas redes 5G, medida que forçou então as operadoras de telecomunicações a substituir equipamentos de algumas marcas estrangeiras, nomeadamente a chinesa Huawei. Esta decisão foi precedida de uma nova avaliação de segurança, conforme ditou o novo Regime Jurídico da Cibersegurança.

A informação foi confirmada pelo ECO junto do próprio Executivo: "Após a realização de nova avaliação de segurança, o Governo deu concordância à proposta de decisão da Comissão de Avaliação de Segurança…