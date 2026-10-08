Governo revê crescimento em alta para 2,3% este ano. Taxa desacelera para 2,1% em 2027

O Governo reviu em alta o crescimento da economia portuguesa para 2,3% este ano, antes de desacelerar ligeiramente para 2,1% no próximo ano, de acordo com o relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue esta quinta-feira no Parlamento.

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No documento, o Ministério das Finanças melhora a projeção para este ano em 0,3 pontos percentuais face aos 2% esperados anteriormente — e uma aceleração face aos 1,9% registados em 2025. A previsão alinha com a esperada pelo Banco de Portugal e fica próxima dos 2,2% projetados pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP). Por seu lado, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam para taxas de 1,7%, enquanto a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) espera uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8%.

Para 2027, o Ministério das Finanças aponta para uma ligeira desaceleração, colocando a taxa esperada em 2,1%. Isto é, acima do intervalo esperado pelas instituições económicas, com o Banco de Portugal, o Conselho das Finanças Públicas e a Comissão Europeia a apontarem para um crescimento de 1,8%; a OCDE de 1,7% e o FMI de 1,6%.

O consumo privado continua a ser um moto do crescimento económico, com o Governo a apontar para um crescimento de 3,1% este ano e de 2,1% no próximo. Paralelamente, o investimento deverá avançar 5,7% em 2026, beneficiando do impacto do final da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da aquisição de aeronaves pela TAP para renovação da frota.

No entanto, em 2027, o investimento “deverá abrandar devido à dissipação destes efeitos, embora parcialmente compensados por uma maior execução dos restantes fundos europeus e pelo dinamismo do investimento direto estrangeiro”.

Por outro lado, as exportações recuperam, com um crescimento esperado de 3,5% este ano e de 2% no próximo, porém ainda aquém da subida das importações (6% este ano e 2,8% no próximo).

Paralelamente, o mercado de trabalho continua a mostrar uma forte resiliência, contribuindo para o dinamismo da economia. No cenário macro, o Governo aponta para uma taxa de desemprego de 5,8% este ano e de 5,7% no próximo.

(Notícia em atualização)