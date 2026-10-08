Em atualização Governo revê crescimento em alta para 2,3% este ano. Taxa desacelera para 2,1% em 2027
Governo está mais otimista sobre o desempenho da economia este ano. Previsão para o próximo ano aponta para ligeira desaceleração, mas coloca a taxa acima dos 2%.
O Governo reviu em alta o crescimento da economia portuguesa para 2,3% este ano, antes de desacelerar ligeiramente para 2,1% no próximo ano, de acordo com o relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue esta quinta-feira no Parlamento.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
No documento, o Ministério das Finanças melhora a projeção para este ano em 0,3 pontos percentuais face aos 2% esperados anteriormente — e uma aceleração face aos 1,9% registados em 2025. A previsão alinha com a esperada pelo Banco de Portugal e fica próxima dos 2,2% projetados pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP). Por seu lado, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam para taxas de 1,7%, enquanto a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) espera uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8%.
Para 2027, o Ministério das Finanças aponta para uma ligeira desaceleração, colocando a taxa esperada em 2,1%. Isto é, acima do intervalo esperado pelas instituições económicas, com o Banco de Portugal, o Conselho das Finanças Públicas e a Comissão Europeia a apontarem para um crescimento de 1,8%; a OCDE de 1,7% e o FMI de 1,6%.
O consumo privado continua a ser um moto do crescimento económico, com o Governo a apontar para um crescimento de 3,1% este ano e de 2,1% no próximo. Paralelamente, o investimento deverá avançar 5,7% em 2026, beneficiando do impacto do final da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da aquisição de aeronaves pela TAP para renovação da frota.
No entanto, em 2027, o investimento “deverá abrandar devido à dissipação destes efeitos, embora parcialmente compensados por uma maior execução dos restantes fundos europeus e pelo dinamismo do investimento direto estrangeiro”.
Por outro lado, as exportações recuperam, com um crescimento esperado de 3,5% este ano e de 2% no próximo, porém ainda aquém da subida das importações (6% este ano e 2,8% no próximo).
Paralelamente, o mercado de trabalho continua a mostrar uma forte resiliência, contribuindo para o dinamismo da economia. No cenário macro, o Governo aponta para uma taxa de desemprego de 5,8% este ano e de 5,7% no próximo.
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo revê crescimento em alta para 2,3% este ano. Taxa desacelera para 2,1% em 2027
{{ noCommentsLabel }}