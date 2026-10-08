Governo vai aumentar salário mínimo nacional para 970 euros em 2027

O Governo está a contar subir o salário mínimo nacional para 970 euros no próximo ano, cumprindo o acordado na Concertação Social em 2024, e fechando a porta à revisão em alta da meta, reivindicada pelas centrais sindicais. O valor consta do relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2027, que foi entregue esta quinta-feira no Parlamento.

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“Em 2027, o Governo da AD elevará o salário mínimo (RMMG) para os 970 euros, concretizando o terceiro aumento consecutivo desde que tomou posse o XXIV Governo Constitucional, em 2024, ano em que a RMMG se cifrava nos 820 euros”, sublinha o Executivo de Luís Montenegro no referido documento.

Na última reunião da Concertação Social, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, foi questionada sobre a abertura do Governo para ir além do que está acordado, e sublinhou que o entendimento firmado em 2024 com as quatro confederações empresariais e a UGT “está em vigor” e tem de ser respeitado.

Não fechou, porém, totalmente a porta à revisão do valor do salário mínimo previsto para 2027, na medida em que disse que qualquer parceiro poderia pedir para negociar esse montante.

O relatório que acompanha o OE2027 assume, contudo, os 970 euros já previstos como um valor certo, sinalizando que, afinal, não há disponibilidade para ir além.

Ambas as centrais sindicais com assento na Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS) tinham reivindicado a revisão em alta desse valor: a UGT para mil euros, a CGTP para 1.100 euros. As confederações empresariais tinham descartado, no entanto, essa mudança, considerando o cenário atual e o facto de várias das medidas do acordo firmado em Concertação Social ainda estarem por cumprir.

Depois de vários anos congelado, o salário mínimo nacional tem subido, ano após ano sem parar, desde 2015. Hoje, está em 920 euros, pelo que o aumento previsto para o próximo ano é de 50 euros.

O acordo assinado na Concertação Social prevê que o salário mínimo nacional deverá subir 50 euros também em 2028, para 1.020 euros. Já do programa do Governo consta a meta de puxar a RMMG para 1.100 euros até 2029, o que, a confirmar-se, significará que no último ano desta legislatura o salário mínimo nacional subirá 80 euros.

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 prevê também que o emprego deverá subir 1,4% e a taxa de desemprego deverá fixar-se em 5,7% (uma redução de 0,1 pontos percentuais face à taxa prevista para o conjunto do ano de 2026). Já as remunerações deverão crescer 6% em 2027, abrandando face ao aumento de 6,4% projeto para o ano ainda em curso.