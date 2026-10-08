Governo vê preço do barril de petróleo Brent a descer para média de 86,1 dólares em 2027

O Governo prevê que o preço do barril de Brent desça para uma média de 86,1 dólares em 2027 depois ter acelerado 36% este ano para 92,6 dólares, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado apresentada esta quinta-feira. Os valores, que constam das principais hipóteses externas, são calculadas pelo Ministério das Finanças com base em dados do CME Group e em futuros de 15 de setembro e que comparam com uma cotação de 105,4 dólares esta quinta-feira.

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“O cenário internacional permanece caracterizado por uma elevada incerteza, causada pelo conflito no Médio Oriente, que teve início no final de fevereiro de 2026, bem como pelo

prolongar e intensificar do conflito na Ucrânia”, explicou o Governo na secção sobre como a economia internacional afeta a evolução recente e perspetivas para 2027 da economia portuguesa.

Dado o papel do Irão e dos países envolventes enquanto produtores de energia e de outras matérias-primas, bem como as limitações ao comércio no Estreito de Ormuz (e os ataques às refinarias), os preços das matérias-primas energéticas nos mercados financeiros internacionais foram fortemente impactados, recorda no documento.

“Em particular, o preço do petróleo Brent ultrapassou a barreira dos 100 dólares por barril, aproximando-se dos níveis atingidos quando do início da guerra na Ucrânia. O

preço dos produtos refinados do petróleo aumentou recentemente ainda mais do que o Brent, devido à destruição de infraestruturas de refinação no Médio Oriente e, também, na

Rússia e Ucrânia”, sublinhou.

“Na sequência do conflito no Médio Oriente, as pressões inflacionistas voltaram a intensificar-se, interrompendo o processo de redução da inflação que se vinha a observar nas diferentes economias“, adiantou. As taxas de juro de curto prazo da Zona Euro apresentaram uma tendência ascendente ao longo de 2026, com a taxa de juro de curto prazo (Euribor a três meses) a situar-se, em média, em agosto, nos 2,5%, o que representa um aumento de 50 pontos base face à média de fevereiro.

“A orientação da política monetária da área do euro deverá continuar a ser restritiva, a fim de levar a taxa de inflação para um valor mais próximo da meta do BCE para o médio prazo (2%)”, adiantou. “De acordo com as hipóteses no mercado de futuros em meados de setembro, a Euribor a três meses deve continuar a subir em 2027, para 3,4% (2,5% em 2026).

No que concerne às taxas de juro de longo prazo, as yields a 10 anos, o Ministério lembrou que também têm apresentado uma trajetória ascendente e atingiriam em média 3,66% em agosto (um aumento de 42 pontos base desde dezembro de 2025), enquanto nos EUA, as yields a dez anos ascenderam, em média, a 4,74% no mesmo mês, correspondendo a um aumento de 55 pontos base face a dezembro de 2025.

As yields em Portugal também acompanharam este movimento ascendente, embora sem agravamento material de spreads”, acrescentou, mas adiantou que “o diferencial entre as taxas de rentabilidade da dívida pública em Portugal e na Alemanha situava-se, em setembro, em 37 pb, um valor idêntico ao observado em fevereiro”.